दिवाली की सजावट के लिए कागज के फूलों से ऐसे करें डेकोरेशन, हर कोई करेगा तारीफ

हाइलाइट्स घर को सजाने के लिए कागज के बड़े फूलों का प्रयोग करें. बड़े वास में कागज के फूलों का गुच्‍छा लगाया जा सकता है.

Diwali Decorate With Paper Flowers Like This – दिवाली पर सभी घर को खूबसूरत और आकर्षक बनाना चाहते हैं. घर को डेकोरेट करने के लिए बाजार से कई तरह के वॉल स्‍टीकर, लाइट्स, मोमबत्‍ती, फूल और झूमर उपलब्ध हैं, जो महंगे होने के साथ कई बार क्‍वालिटी वाइज अच्‍छे नहीं निकलते. वहीं कई घरों में ओरिजनल फूलों का प्रयोग किया जाता है. त्‍यो‍हारों में बाजार में सामान दोगुने दामों में बेचा जाता है. यदि घर को कम बजट में सजाना चाहते हैं तो महंगे आर्टिफिशियल फूलों की बजाय कागज के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं. कागज के फूलों को दोबारा भी प्रयोग में लिया जा सकता है. इसे अपने बजट अनुसार खरीदा जा सकता है. ये घर को अलग लुक देने में मदद कर सकते हैं. चलिए जानते हैं घर को कागज के फूलों से कैसे सजाया जा सकता है.

फूलों की लड़ियाँ

दिवाली पर घर को कलरफुल ढंग से सजाने का विचार कर रहे हैं तो कागज के फूल का चुनाव कर सकते हैं. कागज के फूलों की लड़ियाँ वॉल को आकर्षक लुक दे सकती हैं साथ ही इससे घर भरा-भरा भी लगेगा. फूलों की लड़ियाँ को सीक्‍वेंस में वॉल पर लगाएं और उसके आगे जमीन पर दिए या रंगोली बनाएं. ये देखने में यूनिक लगेगा.

कागज के फूलों का वॉल हैंगिंग

जब पूरे घर को डेकोरेट करना है तो वॉल को सूना नहीं छोड़ा जा सकता. वॉल को डेकोरेट करने के लिए वॉल हैंगिंग का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. कागज के वॉल हैंगिंग कई वाइब्रेंट कलर में आसानी से मिल जाते हैं. इन्‍हें वॉल के अलावा गेट पर भी लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः धनतेरस कब है, 22 या 23 अक्टूबर को? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त



वास में सजाएं कागज के फूल

कागज के फूल काफी लंबे समय तक चलते हैं. इन्‍हें आसानी से कपड़े से पोंछकर दोबारा यूज किया जा सकता है. लिविंग रूम को सजाने के लिए कागज के बड़े फूलों को वास में लगा सकते हैं. ब्राइट शेड्स के फूलों का गुच्‍छा बनाकर वास में लगाएं. ये देखने में असली जैसे ही लगते हैं. वास को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें गोल्‍डन स्टिक्‍स को शामिल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः उलझन करें दूर, जानें धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की सही तारीख

Tags: Diwali, Diwali festival, Lifestyle