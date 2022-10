Diwali 2022: इस दिवाली घर को सजाएं आटे के बने खूबसूरत दीपक से, यहां देखें सिंपल और क्रिएटिव तरीका

हाइलाइट्स आप घर पर बचे आटे से डिजाइनर दीप बना सकते हैं. ये सिंपल और काफी क्रिएटिव आइडिया हो सकता है.

How to Make Diya With Atta: कल दीपावली का त्‍योहार है. जगमगाते दीपक घर की रौनक को बढ़ाते हैं. ऐसे में बाजार में तरह-तरह के दीपक खूब मिल रहे हैं. हालांकि ये डिजाइनर दीपक बहुत ही महंगे होते हैं और इन्‍हें सुरक्षित रखना भी कठिन होता है. अगर आप घर का डेकोरेशन खास तरीके से करना चाहते हैं तो घर पर मौजूद चीजों से दीप बना सकते हैं. इस खास त्योहार पर आप अपने घर को नए तरीके से भी सजा सकते हैं. तो आइए आज हम आपको आटे से दीपक बनाना सिखाते हैं. ये ना केवल इनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बल्कि इसे बनाना काफी आसान भी है. आप इसे क्रिएटिव तरीके से डिजाइन दे सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि इसे आप किस तरह बना सकते हैं.

आटे का दीपक बनाने का तरीका

सामग्री

आटा, नमक, पानी, नेचुरल कलर, हल्‍दी, चावल, कैंडल.

दीप बनाने का तरीका

-दीप बनाने के लिए आप सबसे पहले आटे में नमक और पानी डालकर अच्‍छी तरह से गूंथ लें.

-अब इसे हाथों से दबाते हुए लंबा लंबा डंडा जैसा बना लें.

-अब एक प्‍लेन जगह पर इसे दो साइड से (उल्‍टी दिशा में) घुमाघुमाकर प्‍लेट जैसा बनाएं.

-ये सटा हुआ दो प्‍लेट नजर आएगा.

-अब एक प्‍लेट पर चुटकियों की मदद से चारों तरह से डिजाइन बना लें.

-इसी प्‍लेट पर चाकू की मदद से इन पर लाइन बनाएं. ऐसा करने से ये चक्र की डिजाइन का बन जाएगा.

-अब चावल को नेचुरल 2 रंगों से कलर कर लें और इन्‍हें सूख जाने पर आटे के इस चक्र पर सजाएं.



-अब दूसरे चक्र पर कैंडल को लगाएं. आप चारों तरफ फूल से डेकोरेट कर सकते हैं.

-आपका डिजाइनर दीप तैयार है. जब भी सजाना हो कैंडल को जलाएं और घर में रौनक बढ़ाएं.

