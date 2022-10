अगर आप भी दिखना चाहती हैं दिवाली पार्टी में गॉर्जियस तो मेकअप के लिए फॉलो करें ये टिप्स

हाइलाइट्स बर्ड ऑफ पैराडाइस लुक के लिए पीकॉक कलर्स का सेलेक्शन बेस्ट रहता है. डल लिप कलर का चुनाव आपके मेकअप लुक को दबा सकता है.

Best Makeup Look For Deepawali Party: आजकल दिवाली के मौके पर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. जिसके चलते कई लोग दीवाली के मौके पर अपने घरों मे शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं. वहीं ज्यादातर दीवाली पार्टी थीम बेस्ड भी होती है. ऐसे में अगर आप भी दिवाली पार्टी (Diwali party) में गॉर्जियस दिखना चाहती हैं, तो मेकअप के लिए कुछ आसान टिप्स फॉलो करके आप आसानी से पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रेक्शन बन सकती हैं. दरअसल दिवाली पार्टी में बेस्ट लुक कैरी करना महिलाओं के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क होता है. वहीं दिवाली पार्टी का आयोजन रात में किया जाता है. जिसके चलते महिलाओं को नाइट पार्टी के अनुसार ही मेकअप करना पड़ता है. तो आइए हम आपको बताते हैं दिवाली पार्टी के कुछ मेकअप टिप्स, जिसे फॉलो करके आप पार्टी में परफेक्ट मेकअप लुक हासिल कर सकती हैं.

कैट आई लुक मेकअप

दिवाली पार्टी के लिए आप कैट आई या बर्ड ऑफ पैराडाइस मेकअप लुक फॉलो कर सकती हैं. नाइट पार्टी के लिए ये लुक बेस्ट होता है. साथ ही इससे आपका लुक भी काफी डिफरेंट नजर आता है. कैट आई मेकअप लुक पाने के लिए भड़कीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं अगर आप चाहें तो इन कलर्स को ब्लैक शेड के साथ मिलाकर आकर्षक भी बना सकती हैं.

ये भी पढ़ें: दिवाली की सफाई के लिए फॉलो करें ये ट्रिक्स, मिनटों में चमक जाएगा घर का हर कोना

आई मेकअप टिप्स

दिवाली पार्टी में आई मेकअप करने के लिए ज्यादातर महिलाएं नीऑन या पिंक शेड लगाना पसंद करती हैं. हालांकि बर्ड ऑफ पैराडाइस लुक पाने के लिए पीकॉक कलर्स का सेलेक्शन बेस्ट रहता है. ऐसे में आप एक ही रंग के अलग-अलग शेड्स से आई मेकअप कर सकती हैं.

लिप कलर लगाने के टिप्स

दिवाली पार्टी में बेस्ट लिप कलर चूज करके आप अपने लुक को आसानी से एन्हॉन्स कर सकती हैं. ऐसे में डल रंगों का चुनाव आपके लुक को दबा सकता है. इसलिए दिवाली की नाइट पार्टी में रेड, ऑरेंज और सुर्ख लाल रंग के लिप कलर लगाना परफेक्ट ऑप्शन होता है.

ये भी पढ़ें: October 2022 Vrat Tyohar: आज से अक्टूबर प्रारंभ, जानें कब है महा अष्टमी, दशहरा, धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा?

स्मोकी मेकअप करें ट्राई

दिवाली पार्टी में डिफरेंट लुक कैरी करने के लिए आप स्मोकी मेकअप लुक भी ट्राई कर सकती हैं. लाइट और डार्क शेड के इस मेकअप कॉम्बीनेशन में आपका लुक काफी निखर कर सामने आएगा. खासकर नाइट पार्टी के लिए स्मोकी मेकअप लुक आप पर बेहद सूट करेगा.

हेयर स्टाइल पर दें ध्यान

दिवाली पार्टी में महिलाएं ज्यादातर ट्रेडिशनल ड्रेसेस को तवज्जो देती हैं. वहीं एथनिक वियर के साथ ओपेन हेयर स्टाइल काफी अच्छी लगती है. ऐसे में दिवाली पार्टी के लिए आप बालों को खुला रखकर आगे से ब्रेडेड क्राउन हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Diwali Celebration, Diwali festival, Fashion, Lifestyle