लगा रही हैं कलरफुल आईलाइनर तो न करें ये गलतियां, लुक हो सकता है खराब

Do Not Make These Mistakes While Applying Colorful Eyeliner : आईलाइनर (Eyeliner) एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो हर लड़की पसंद करती है. पहले जहां ब्लैक आईलाइनर का प्रयोग ही चलन में था इन दिनों रंग बिरंगे कलरफुल आई लाइनर (Colorful Eyeliner) लड़कियाें की पहली पसंद बन गया है. ये आंखों (Eyes) को ग्‍लैमरस लुक तो देते ही है, आंखों को आकर्षक भी बनाता है. ऐसे में इन्‍हें सही तरीके से अप्‍लाई करना बहुत जरूरी है. कई लड़कियां फैशन या ट्रेंड के चक्‍कर में इन्‍हें अप्‍लाई तो कर लेती हैं लेकिन अंजाने में हुई गलतियों (Mistakes) की वजह से उनका लुक अच्‍छा लगने की बजाय खराब हो जाता है. ऐसे में इनके उपयोग से पहले थोड़ा रिसर्च और अप्‍लाई का सही तरीका जानना बहुत ही जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि कलरफुल आई लाइनर अप्‍लाई करने में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए.

न करें ये गलतियां

1.हेवी मेकअप के साथ

कई लड़कियां हेवी मेकअप के साथ इन कलरफुल आई लाइनर का उपयोग करती हैं जो लुक को मेसी बना देता है. ऐसे में अगर आप आंखों पर ब्लू, रेड, येलो या ग्रीन आईलाइनर प्रयोग कर रही हैं तो प्रयास करें कि मेकअप हल्‍का हो. उदाहरण के तौर पर हेवी फाउंडेशन की जगह हल्के बीबी क्रीम और लाइट कलर की लिपस्टिक अप्‍लाई करें.

2.परफेक्ट कलर का चुनाव न करना

अगर आप रेड ड्रेस के साथ पिंक आई लाइनर का उपयोग करेंगी तो यह सारा मेकअप खराब कर देगा. ऐसे में अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ लाइनर लगाएं.

3.लाइनर लगाते समय अपनी आंख खींचना

अगर आप अपनी आंखों पर आईलाइनर लगाते वक्‍त स्किन को खींचती हैं तो इससे शेप खराब हो सकता है. अपनी आंखों के आसपास की त्वचा को बिना खींचे लाइनर लगाएं।

4.मस्कारा न लगाना

लाइनर कलरफुल लगा रही हैं तो मस्कारा ब्लैक कलर का ही लगाएं. ऐसा करने से आपका लुक क्लियर और खूबसूरत लगेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)