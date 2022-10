दिवाली के तोहफे को कागज से न करें रैप, इन प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर दे डिफ्रेंट लुक

हाइलाइट्स दिवाली पर कागज और प्‍लास्टिक की रैपिंग शीट का प्रयोग न करें. तोहफे को आकर्षक बनाने के लिए फूलों का इस्‍तेमाल किया जा सकता है. केले के पत्‍ते को मन पसंद शेप में काटा जा सकता है.

Natural Things To Give A Different Look- दिवाली पर कई काम ऐसे होते हैं जो पहले से करने पड़ते हैं. जैसे साफ-सफाई, रंगाई पुताई, तोहफे खरीदना और उसे पैक करना. कई जगहों पर दिवाली के दिन तोहफे देकर दिवाली की बधाई दी जाती है. तोहफों का आदान-प्रदान होगा तो जाहिर सी बात है उसे पैक करने के लिए बड़ी मात्रा में प्‍लास्टिक और कागज के रैपर्स का प्रयोग होगा. जो कि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है. तो क्‍यों न इस दिवाली प्राकृतिक दिवाली मनाई जाए और कागज व प्‍लास्टिक के पैकिंग पेपर की जगह केले के पत्‍तों या कलरफुल रिबन का इस्‍तेमाल किया जाए.

केले के पत्‍ते 100 प्रतिशत पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ होते हैं जो फेंकने के बाद आसानी से गल जाते हैं. ये एक सस्‍ता ऑप्‍शन भी हो सकता है. चलिए जानते हैं कैसे करें इनका इस्‍तेमाल.

गिफ्ट के अनुसार पत्‍ते का चुनाव

दिवाली पर तोहफे देने का चलन काफी पुराना है. जहां पहले लोग मिठाई दिया करते थे वहीं अब मिठाई के साथ गिफ्ट भी दिया जाने लगा है. इस बार दिवाली को इकोफ्रेंडली बनाने के लिए पेपर और प्‍लास्टिक के रैपिंग पेपर्स की जगह पत्‍तों का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. मार्केट में केले के पत्‍ते कई साइज के आसानी से मिल सकते हैं. गिफ्ट की साइज और शेप के अनुसार पत्‍ते का चुनाव किया जा सकता है. पत्‍ते को डिजाइनर लुक देने के लिए डिफ्रेंट स्‍टाइल की कटिंग भी की जा सकती है.

बांधने के लिए मोली का करें प्रयोग

पत्‍ते को चिपकाने या बंद करने के लिए सेलो टेप की जगह पूजा में प्रयोग होने वाली मोली का इस्‍तेमाल किया जा सकता है. मोली को तोहफे के चारों ओर लपेटकर बो के डिजाइन में गांठ लगाएं. पूजा या किसी भी चीज में मोली का प्रयोग शुभ माना जाता है.

फूलों से करें डेकोरेट

तोहफे को आकर्षक बनाने के लिए फूलों का प्रयोग किया जा सकता है. तोहफे को डेकोरेट करने के लिए गुलाब, लिली, ऑर्केड और डहलिया का प्रयोग कर सकते हैं. इससे तोहफा लेने वाला भी खुश हो जाएगा.

