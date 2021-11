नई जॉब की शुरुआत में खुद से करें ये 4 सवाल, कभी नहीं आएगी दिक्कत

Why first impressions are important : जब आप अपनी नई नौकरी की शुरुआत करने जा रहे होते हैं तो आपके मन में थोड़ी उत्सुकता (Excitement) होती है, थोड़ी बेचैनी (Restlessness) और डर (Fear) होता है. ये स्वाभाविक है. किसी भी नई नौकरी में जो शुरुआती दिन होते हैं वो काफी अहम होते हैं, क्योंकि वही आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण करते हैं. इस दौरान आप जो भी फैसले लेते हैं, अपने सहकर्मियों (Colleagues) से जिस तरह व्यवहार करते हैं, जिस तरह से काम करते और करवाते हैं. ये सब कुछ बहुत अहम हो जाता है. ऐसे समय में आपको गाइडेंस (Guidance) की भी जरूरत होती है. इसलिए आपको अपने आप से ही कुछ सवालों के जवाब मांगने चाहिए.

दैनिक भास्कर अखबार में हावर्ड बिजनेस रिव्यू (Harvard Business Review) के हवाले से छापी रिपोर्ट में फर्स्ट इंप्रेशन क्यों अहम है? इसे लेकर कुछ टिप्स बताएं हैं. आप भी जानिए क्या हैं ये.

माहौल के हिसाब से खुद को ढालें

जब तक आपको अपने नए संस्थान का माहौल बदलने के लिए न रखा जाए, आपको वहां के सिस्टम और माहौल को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए. इसकी बजाय आपको अपने संस्थान के माहौल अनुसार खुद को ढालना होगा. अगर आप खुद में बदलाव नहीं लाएंगे और आप वहां के लोगों को यह महसूस करवाएंगे कि आप यहां ‘मिसफिट (Miss fit)’ हैं. ऐसे में आपको वहां केवल अकेलापन मिलेगा और हो सकता है कि आपको वहां से जाना भी पड़ जाए.

यह भी पढ़ें- ऑफिस में को-वर्कर के साथ इस तरह बनाएं बेहतर रिलेशन, करियर में कभी नहीं आएगी समस्‍या

कौन है सबसे पॉवरफुल, किसका साथ है जरूरी?

किसी भी नए संस्थान में आप प्रतिफल (consideration) के आधार पर मजबूत रिश्ते बन सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ दिन काम करते हुए यह अंदाजा लगाने की कोशिश करना चाहिए कि यहां किसके पास सबसे ज्यादा पॉवर है? कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? वह कौन है, जिसका सपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और क्यों? साथ ही साथ यह भी देखते रहें कि लोग क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं.

क्या करें कि पॉजिटिव इफैक्ट पड़े?

बदलाव के दौर में लीडर्स अक्सर संस्थान में छोटे-छोटे सुधार करते रह सकते हैं. इस तरह वो संस्थान को गतिमान (Moving) बनाए रखते हैं. जहां तक हो सके संस्थान में पॉजिटिव इफैक्ट छोड़ने के तरीकों के बारे में विचार करते रहें. जब भी कोई उपाय (Measure) सूझे तो पूरी लगन और मेहनत के साथ उस पर अमल करने की कोशिश भी करें. इस तरह लीडर्स (Leaders) वहां मौजूद सभी लोगों में एक नई ऊर्जा भर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- महिलाओं को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कितना जरूरी है ‘Me Time’, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

मुझे क्या नया सीखने की जरूरत है?

नई नौकरी तो ले ली लेकिन अब अपने नए काम को कैसे गति दें? अपने नए रोल में पूरे प्रभाव के साथ असरदार काम करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़े व्यक्तिगत बदलाव करने की आवश्यकता भी पड़े. ऐसा करना संस्थान और आपके विकास के लिए फायदेमंद ही साबित होगा. जितनी जल्दी आप यह समझ जाएं कि आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाने पड़ेंगे उतना अच्छा होगा. इसलिए नए स्किल्स (Skills) सीखने से ना चूकें.

Tags: Lifestyle