क्या आप जानते हैं आपको उम्र से पहले बूढ़ा बना सकती है ये 3 आदतें

Looking Old Before Age : आज कल के लाइफस्टाइल में बिना टाइम खाना और ज्यादा देर तक स्क्रिन पर बैठना आम बात है. दरअसल भागदौड़ भरी जिंदगी में आज हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि सब चीजें समय पर हों. परिस्थिति के हिसाब से हम अपने खाने के समय, काम के समय, सोने के समय को निर्धारित करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके खानपान और आदतें उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है? दैनिक भास्कर अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप गलत तरीके से सोते है, ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं और ज्यादा लंबे समय तक कम्प्यूटर पर काम करते हैं तो ये आपको जल्दी बूढ़ा बना सकता है.

अखबार ने साइंस ऑफ एंजिग कॉलम में लिखा है कि रोजाना की ये तीन आदतें अगर किसी व्यक्ति में हैं तो या फिर इनमें से कोई भी एक आदत है, तो उस व्यक्ति के उम्र से पहले बूढ़ा दिखने के चांस अधिक है. इसके लिए अखबार ने कुछ यूनिवर्सिटी और संस्थानों के शोध का भी हवाला दिया है.

सोने का गलत तरीका

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आपको किस तरह से नहीं सोना चाहिए, ताकि आपके चेहरे पर उम्र से पहले आई लकीरें उम्र की कहानी ना बताने लगे. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक अगर आप करवट के बल सोते हैं, तो इससे चेहरा रगड़ता है. चेहरे पर रगड़ लगने से उस पर उम्र से पहले झुर्रियां आने लगती हैं. इसलिए सोते समय इसका ध्यान रखें.

चीनी का अधिक सेवन

ऐसा दावा किया गया है कि जो लोग खाने में चीनी से बनी चीजें ज्यादा लेते हैं उनके भी उम्र से पहले बूढ़ा होने का खतरा बना रहता है. मेडिकल जर्नल स्प्रिंगर लिंक (springer link) की रिसर्च के अनुसार, चीनी के सेवन के बाद जब ग्लाइकेशन का प्रोसेस होता है, उस दौरान ये खतरनाक फ्री रेडिकल्स में बदल जाती है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है.

ज्यादा देर तक कम्प्यूटर के सामने बैठना

पबमेड जीओवी के अनुसार, अगर आप हफ्ते में 4 दिन भी 8-8 घंटे की शिफ्ट में कम्प्यूटर पर काम करते हैं तो ये 20 मिनट तक दोपहर की धूप में समय बिताने के बराबर है. पबमेड के मुताबिक ज्यादा देर तक कम्प्यूटर बैठने से आपकी त्वचा को उतना ही नुकसान पहुंचता है जितना धूप से होता है.