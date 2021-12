Dreams Signs Of Being Rich In Future: सपनों (Dream) का संसार रहस्यों से भरा है. कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जो सच सा लगता है और नींद टूटने के बाद कुछ सोचने को मजबूर करता है. कभी कभार हम ऐसे सपने भी देखते हैं जो यह महसूस कराते हैं कि जीवन में कुछ अच्‍छा या शुभ (Good News) होने वाला है. रहस्‍य से भरे ऐसे सपने हमारे जीवन (Life) को बदल भी सकते हैं. जी हां, स्‍वप्‍न शास्‍त्र के मुताबिक, कई सपने भविष्‍य में होने वाली घटनाओं का संकेत (Sign) इशारों में दे जाते हैं. अगर आप कुछ ऐसे सपने देख रहे हैं जिसमें धन प्राप्ति का इशारा है तो हो सकता है कि आपके जीवन में धन आने (Being Rich In Future) का ये पूर्व संकेत हो. ज्योतिषशास्त्र भी इस बात को मानता है कि कुछ सपने आकस्मिक धन प्राप्ति का संकेत देते हैं. तो आइए जानते हैं कि रात में देखे गए कैसे सपने धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है.

धन प्राप्ति की ओर इशारा करने वाले सपने

1.सांप का बिल

सपने में अगर आप सांप (snake in dream) को बिल के अंदर या बिल से निकलते हुए देखते हैं तो यह जीवन में कुछ अच्‍छा और शुभ होने का संकेत माना जाता है. यह संकेत देता है कि भविष्य में आपको आकस्मिक धन (Money Gain) की प्राप्ति होने वाली है.

2.पेड़ पर चढ़ना

यदि आप सपने में खुद को पेड़ पर चढ़ते (climbing on tree in dream) हुए देखते हैं तो यह भी संकेत है कि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है. अचानक से धन मिलने से आप धनवान हो सकते हैं.

3.नाचती औरत

अगर आप सपने में किसी महिला (Dancing Women in dream ) को नृत्य करते हुए देखते हैं तो इसे बेहद शुभ माना जाता है. यह भविष्य में आकस्मिक धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है.

4.सोना देखना

आप सपने में सोना (Gold In Dream) देखते हैं तो यह घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है. इससे आपको जल्द ही धन और सोने की प्राप्ति हो सकती है.

5.मधुमक्खी का छत्ता

मधुमक्खी (Honey Bee Nest In Dream) का छत्ते का सपना देखना भी शुभ माना जाता है. मधुमक्खी का छत्ता धन प्राप्ति का संकेत है और इससे आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है.

6.चूहा

चूहे (Mouse In Dream) विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की सवारी है और सपने में चूहे को देखना शुभ संकेत माना जाता है. चूहे को देखना घर में धन के आगमन को दर्शाता है. इसलिए यह भी कहा जाता है कि घर में कभी भी चूहा नहीं मारना चाहिए.

7.देवी देवता का दर्शन

स्वप्न में देवी देवताओं (God Goddess In Dream) के दर्शन यह दर्शाता है कि साक्षात मां लक्ष्मी घर में पधारने वाली हैं और आपको धन दौलत के साथ सफलता भी प्राप्त होने वाली है.

8.जलता हुआ दीपक

अगर आप सपने में जलता हुआ दीप (Deep In Dream) देखते हैं तो यह भी धन प्राप्ति और सफलता का संकेत हो सकता है.

9.अंगूठी देखना

अगर आप सपने में खुद को अंगूठी (Ring In Dream) पहने देखते हैं तो यह भविष्य में होने वाले शुभ लाभ को दर्शाता है. यदि आप सपने में खुद को सफेद या लाल मोती वाली अंगूठी पहने हुए देखते हैं तो इससे आपको विशेष फल मिलने की संभावना को बताता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

