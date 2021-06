चेहरे पर दिखने लगी हैं असमय झुर्रियां? ऐसे पाएं छुटकारा, अपनाएं ये 6 आसान उपाय

बेसन और हल्‍दी



Easy Home Remedies To Get Rid Of Wrinkles Naturally: उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियों (Aging) का आना एक स्‍वाभाविक प्रक्रिया है लेकिन अगर ये उम्र से पहले ही आपकी स्किन पर नजर आने लगे तो यह किसी के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है. दरअसल झुर्रियां बढ़ती उम्र का संकेत तो होती हीं हैं, यह तनावभरी ज़िंदगी, प्रदूषण, केमिकल युक्त ब्यूटी प्रॉडक्ट्स आदि के कारण भी कई लोगों के चेहरे पर नज़र आने लगती हैं. ऐसे में झुर्रियों से बचने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है. साथ ही, अपने खान पान पर विशेष ध्‍यान देना और तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है. असमय हुई इन झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ आसान घरेलू उपायों (Home Remedies) को अपना सकते हैं. ये आपकी स्किन को यंग और ग्‍लोइंग भी बनाएंगे.- अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ये आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इनकी वजह से चेहरे पर असमय झुर्रियां पड़ने लगती हैं.- प्रदूषण में ज़्यादा रहने से त्वचा पर उम्र से पहले झुर्रियां पड़ सकती हैं.- नींद पूरी न होने से भी चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं.- सिगरेट-शराब का अधिक सेवन चेहरे पर जल्दी झुर्रियों का कारण हो सकती हैं.- अत्‍यधिक तनाव की वजह से त्वचा पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं.मक्के व ज्वार का आटा और मलाई को अच्छी तरह कटोरे में फेट लें और इस मिक्‍सचर को चेहरे और गरदन पर लगाएं. जब ये सूख जाएं तो इन्‍हें ठंडे पानी से धो लें. बता दें कि ज्वार का आटा डेड सेल्स को हटाता है और मक्के का आटा स्किन को टाइट करता है. जबकि मलाई से त्वचा को नमी मिलती है. अगर आप हर दो दिन में इसे प्रयोग में लाएं तो आपको कुछ ही दिनों में अंतर दिखेगा.एक कटोरे में 1 चम्‍मच बेसन, 2 चुटकी हल्दी, 5-6 बूंद जैतून का तेल मिलाकर पेस्‍ट बनाएं और इसे गरदन और चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो दें. झुर्रियों से निजात पाने का ये एक आसान और असरदार उपाय है.एक चम्‍मच दही में एक चम्मच उड़द दाल का पाउडर मिलाएं और अच्‍छी तरह से पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर सूखने दें. जब पेस्ट सूख जाए तो पानी के धो लें.एक कटोरी में एक चम्‍मच अंडे की जर्दी और टमाटर को मिलाएं और इसमें दो बूंद नींबू का रस मिला लें. अब इसे अच्‍छी तरह से फेंटकर चेहरे पर लगाएं.एक कटोरे में एक टीस्पून स्किम्ड मिल्क पाउडर, एक अंडे की स़फेद ज़र्दी और आधा टीस्पून शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं. अब इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद चेहरे को धो दें.आप एक कटोरे में एक टमाटर और संतरे का गूदा लें और इसमें दो चम्‍मच पके पपीते का गूदा मिलाएं. अब इसमें एक चम्‍मच गुलाबजल व ग्लिसरीन मिलाएं. अबं इस पेस्‍ट को चेहरे पर 20 मिनट तक लगाएं और धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)