स्किन, बालों के लिए बेहद फायदेमंद है ग्रेप सीड ऑयल, जानें इसे इस्तेमाल करने के तरीके

ग्रेप सीड ऑयल ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन औषधि है. ये ड्राई और कमजोर बालों के लिए फायदेमंद है. इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई होता है.

Uses and Benefits of Grape Seed Oil : ग्रेप सीड ऑयल आपकी सेहत, खासकर स्किन और बालों के लिए वरदान है. अंगूर के बीजों का ये तेल अक्सर वाइन बनाते समय मिलता है. इसमें विटामिन ई और ओमेगा सीड फैटी एसिड होता है जिसके चलते ये स्किन की सभी समस्याओं को दूर करता है. इसकी एंटीक्सीडेंट प्रॉपर्टी के चलते इसे स्किन के साथ ही बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए भी सेहतमंद माना जाता है. ग्रेप सीड ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं. ये बालों के लिए डीप कंडीशनर की तरह काम करता है और बालों की जड़े मज़बूत कर उन्हें गिरने से बचाता है.

ग्रेप सीड ऑयल स्कैल्प को मॉइश्चराइज करके डैंड्रफ और सेल्युलर डैमेज को भी रोकता है. साथ ही ये स्किन को एक्ने और सन डैमेज से भी बचाता है. ग्रेपसीड ऑयल स्किन को फेयर कर उसे ग्लोइंग और क्लीन बनाता है. ग्रेप सीड ऑयल के ढेरों फायदे हैं जिसके लिए अलग अलग तरह से उसे उपयोग किया जाता. आइए जानते हैं इसके बारे में.

ग्रेप सीड ऑयल प्रयोग करने के कुछ बेहतरीन तरीके :

स्टाइल क्रेज के अनुसार ग्रेप सीड ऑयल को मॉइश्चराइजिंग मास्क की तरह उपयोग किया जाता है. लोबान या लैवेंडर जैसे एसेंशियल ऑयल्स के साथ ग्रेप सीड ऑयल को मिलाकर एक बढ़िया मास्क तैयार हो जाता है. ये मास्क स्पा ट्रीटमेंट के जैसा फायदा देता है. ग्रेप सीड ऑयल को हाथों में रगड़कर चेहरे पर लगाना भी फेस मास्क की तरह काम करता है.

– ग्रेप सीड ऑयल को अपने चेहरे पर सीरम की तरह यूज़ कर सकते हैं. इसकी कुछ बूंदे अपने मॉइश्चराइजर या लोशन में मिलाकर उपयोग करने से स्किन में नमी बरकरार रहती है.

– ग्रेप सीड ऑयल का सेवन खाना बनाने में भी किया जाता है. इसकी गोलियां भी मिलती हैं, जिनका नियमित उपयोग बॉडी को बहुत से लाभ पहुंचाता है.

– ड्राई बालों के लिए भी ग्रेप सीड ऑयल एक बेहतरीन लाइट मॉइश्चराइजर बन सकता है. हाथों पर रगड़कर इसकी हल्के हाथों की मसाज बालों को पोषण देती है.

– लैवेंडर एसेंशियल ऑयल और पानी के साथ मिलाकर ग्रेप सीड ऑयल का एक अच्छा हेयर स्प्रे बन सकता है जो बालों को फ्रिज और रूखेपन से तुरंत राहत देने का काम करेगा.

