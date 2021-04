Falahari Aloo Tikki Recipe: हरी चटनी संग आलू टिक्की, नवरात्रि व्रत में भी बनेगा स्वाद

Falahari Aloo Tikki Recipe For Navratri 2021: नवरात्रि में भक्तों के उपवास चल रहे हैं. व्रत में कुछ रेसिपीज भी लोग अक्सर ट्राई करते हैं और बोर हो जाते हैं. अगर आप वही फल -फूल और जीरा आलू खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार फलाहारी आलू टिक्की (Aloo Tikki for Vrat Recipe/ Potato Cutlet for Navratra) खाएं. जानिए फलाहारी आलू टिक्की की रेसिपी...



फलाहारी आलू टिक्की बनाने के लिए सामग्री:

5 बड़े आलू उबले हुए

हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी हुई)

काली मिर्च - 8-10 (दरदरी कुटी हुई)

हरा धनिया - 2-3 टेबल स्पून (बारीक कटा हुआ)

स्वादानुसार सेंधा नमक

अदरक - ½ छोटी चम्मच (बारीक कटी हुई)

आवश्यकता अनुसार घी या तेल

1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

दही- 1 कटोरी

अनारदाना- 1 कटोरी

चटनी- आधा कटोरी



फलाहारी आलू टिक्की रेसिपी (Aloo Tikki for Vrat):



-व्रत के लिए फलाहारी आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल कर छील लें . आलू को अच्छे से मसल लें.



-इसमें नमक, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, जीरा पाउडर डाल कर अच्छे से मिला लें.



-अब हथेली के बीच इसे रखकर गोल टिक्की बना लें. तवे पर घी लगाकर मद्धम आंच पर टिक्की को दोनों तरफ सेंक लें.



-प्लेट में टिक्की को निकालकर इसपर दही डालकर अनारदाना और चटनी डालकर खाएं और खिलाएं.