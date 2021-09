Good Relationship Between Mother In Law And Daughter In Law Tips : नई नवेली बहू (Daughter In Law) जब अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सास (Mother In Law) के साथ रिश्‍ते (Relation) को बेहतर तरीके से मेंटेन करना. हालांकि यह रिश्‍ता शुरू में चुनौतीपूर्ण हो सकता है लेकिन अगर आप इन चुनौतियों का सामना होशियारी के साथ करें तो ये काम इतना भी मुश्किल नहीं रह जाता. हालांकि इस रिश्‍ते में भी उतार-चढाव आना लाजमी है लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप दोनों की मनोदशा को कितनी खूबी से परखती हैं और रिश्‍तों को नया आयाम देती हैं. तो आइए हम आपको बताते है कि आप किन बातों को अपनाकर सास बहू के रिश्‍ते को जीवन भर खूबसूरत बनाए रख सकती हैं.

सास बहू के रिश्‍ते को इस तरह बनाएं खूबसूरत

1.करें दोस्ती की शुरुआत

हालांकि लोग सास बहू के रिश्‍ते को नोंकझोक के लिए अधिक जानते हैं लेकिन आपको बता दें कि अगर दोनों के बीच बेहतर रिलेशन बन जाए तो इससे खूबसूरत रिश्‍ता कुछ हो ही नहीं सकता. जी हां, ऐसे में सास और बहू दोनों पहले से ही इस बात को तय कर लें कि इस रिश्ते की शुरुआत प्यार और दोस्ती के साथ करनी है. इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े. अगर आप ऐसा करने में सफल रहती हैं तो यकीन मानिए यह रिश्ता कभी खराब नहीं होगा.

2.गलतफहमियों को तुरंत दूर करें

दोनों की हमेशा यह कोशिश रहनी चाहिए कि किसी मुद्दे पर आराम से बैठकर हल निकालें और मन में बेवजह किसी गलतफहमी को पनपने न दें. ऐसा करने से आपके बीच के रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे और भरोसा बना रहेगा.

3.एक दूसरे के लिए वक्‍त निकालें

अगर आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती हैं तो एक दूसरे के लिए समय निकालें और खुलकर बातें शेयर करें. आप एक दूसरे से अच्छी बुरी हर तरह की बातों को शेयर करें. यह समझना जरूरी है कि परिवार चलाने के लिए दोनों जनरेशन को आपस में सलाह मशविरा करना बहुत जरूरी है.

4.अहमियत को समझें और स्‍वीकार करें

आप दोनों को ही एक दूसरे की अहमियत जानना जरूरी है. बेहतर होगा कि आप एक दूसरे के सामने यह स्‍वीकार करें. आप साथ में शॉपिंग करें, रूम डेकोरेट करें, रिश्‍तेदारों के यहां जाएं. इंटरटेनमेंट के लिए साथ में बैठकर सिनेमा आदि भी देखें. यह जान लें कि आप दोनों अगर साथ हैं तो भविष्‍य में किसी तरह की समस्‍या को आप आसानी से डील कर सकेंगी.