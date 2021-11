अंडे से बनी 28 से ज्यादा डिशेज का स्वाद चखने के लिए पहुंचे बाजार सीताराम के ‘सिकंदर ऑमलेट’ पर

Famous Food Shop in Old Delhi: (डॉ. रामेश्वर दयाल) आपने तो जरूर सुना होगा कि ‘संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे.’ मतलब यही है कि अंडा (Egg) अब हमारे भोजन का अभिन्न अंग बन चुका है. वैसे यह मसला अभी तक सुलझा नहीं है कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी. लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि शाकाहारी लोगों ने भी अंडे को अपने भोजन में शामिल कर लिया है, मांसाहारी लोग तो इसके दीवाने है हीं. प्रकृति का नियम है कि जो भी चीज मशहूर हो जाती है, उसमें वैरायटी का चलन बढ़ जाता है. चूंकि अंडे का चलन बहुत अधिक हो गया है, इसलिए खाने वाले और बेचने वाले इसके लिए लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली की एक ऐसी ही खाने-पीने की मशहूर दुकान (Famous Food Shop in Old Delhi) है, जहां अंडे का ‘वैश्वीकरण’ कर दिया गया है. यह उबला हुआ, भुर्जी और ऑमलेट के तौर पर तो मशहूर भी है, साथ में कोरमा सैंडविच से लेकर पिज्जा फ्राई ऑमलेट भी खिलाया जा रहा है. यहां अंडे की इतनी अधिक डिश मौजूद है कि वहां जाकर आदमी सोचने लग जाता है कि आज क्या खाया जाए. यहां कई तरह की अंडे की डिशेज की वैरायटीज़ (varieties of egg dishes) हैं

अंडे की करीब 28 डिश का स्वाद लिया जा सकता है

पुरानी दिल्ली (Old Delhi) का कमर्शियल इलाका चावड़ी बाजार (Chawri Bazar) तो खासा मशहूर है ही. इसके चौक पर से एक सड़क बाजार सीताराम की ओर जाती है. यहीं पर ‘सिकंदर ऑमलेट’ (Sikander Omelettes) की दुकान आपको दिख जाएगी. इस दुकान पर अंडा ही अंडा है, और कुछ नहीं. लेकिन वहां सजे सामान को देखकर आप सोचेंगे कि यहां अंडा किस-किस प्रकार से बनाया जाता है. हमने गिनकर चेक किया तो पता चला कि यहां अंडे की करीब 28 वैरायटी (28 varieties of egg) सर्व की जाती हैं. इनमें उबला अंडा, हाफ फ्राई, ऑमलेट और अंडा भुर्जी तो है ही, साथ में और भी बहुत कुछ है. यहां का साधारण ऑमलेट भी अलग प्रकार का है. आपको ऑयल में खाना है, मक्खन का तड़का लगवाना है या स्वाद बढ़ाने के लिए चीज़ का भी मजा लिया जा सकता है.

‘सिकंदर ऑमलेट’ (Sikander Omelettes) की दुकान पर साधारण ऑमलेट भी अलग प्रकार का है.

नवरत्न सेंडविच से लेकर पिज्जा फ्राई तक में स्वाद भरपूर है

यहां पर अंडे की डिश (Egg dish) में डालने के लिए क्या-क्या है. एक बार गौर फरमाएं. मक्खन, चीज़ की बात तो हमने कर ली. हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, शिमला प्याज, चुकंदर से लेकर कई मिक्स वेजिटेबल तक मौजूद हैं. अंडे की डिश में स्वाद भरने के लिए कई प्रकार के मसाले और मीठी व हरी चटनी अलग से मौजूद है. इन सबसे भरकर अंडे की जो डिश बनती है, उसके नाम भी सुन लीजिए, जैसे मसाला ऑमलेट, मसाला सेंडविच, सिकंदर स्पेशल ऑमलेट, बॉयल ऐग ऑमलेट से लेकर नवरत्न भुजिया, पंजाबी सेंडविच, कोरमा सेंडविच, सुपर स्पेशल मोनेक्को और पिज्जा फ्राई तक. पिज्जा फ्राई में पांच अंडे प्रयोग में किए जाते हैं और वे भी डबल गोली (Yolk) वाले, जो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे. इन सभी डिश की कीमत 40 रुपये से लेकर 150 रुपये है. बेहद रिच (Rich) और उम्दा स्वाद से भरपूर.

अंडे की डिश में स्वाद भरने के लिए कई प्रकार के मसाले और मीठी व हरी चटनी अलग से मौजूद है.

करीब 65 साल से अंडे ही अंडे बेचे जा रहे हैं

इस इलाके में अंडे बेचने का यह धंधा करीब 65 साल से जारी है. शुरू में सिकंदर (चरणजीत अरोड़ा) ने इस काम को रेहड़ी पर शुरू किया. फिर ठिया लगाया और आज दुकान चल रही है. उनके बेटे काले भाई (हरीश अरोड़ा) ने बचपन से ही पिता के साथ इस काम को संभाल लिया. आज वह इस दुकान को चला रहे हैं. वह कहते हैं कि हमारे मसाले तो अनूठे है ही, साथ ही डिश का बनाने का तरीका भी औरों से अलग है. हम अपनी डिश में पुरानी दिल्ली का अपनापन भी उडेंलते हैं, इसलिए लोग खींचे चले आते हैं. दुकान में कारीगर पुराने हैं. दुकान शाम 4:30 बजे सज जाती है और रात 11:30 बजे तक अंडों का मजा लिया जा सकता है. मंगलवार को अवकाश रहता है.

नजदीकी मेट्रो स्टेशन: चावड़ी बाजार (Chawri Bazar)