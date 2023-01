हाइलाइट्स आंवले में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और आयरन होता है, जो बालों को हेल्‍दी बनाता है. अगर आप इसका सही इस्‍तेमाल जान लें तो बालों की कई समस्‍याओं को दूर कर सकते हैं.

How To Use Amla For Hair Care: उम्र के साथ बालों का सफेद होना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन कुछ लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगते हैं. इसकी वजह गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल को माना जाता है. हालांकि, इसकी वजह जेनेटिक भी हो सकती है. ऐसे में डाई कराना या हेयर कलर का लोग सहारा लेते हैं. इन केमिकल वाले उत्‍पादों के इस्‍तेमाल से बालों में अन्‍य तरह की समस्‍याएं भी शुरू हो सकती हैं.

अगर आप बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने के लिए आंवला का इस्‍तेमाल करें तो ये बालों को घना और मजबूत भी बनाता है. दरअसल, आंवले में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और विटामिन पाए जाते हैं, जो हेयर ग्रोथ और डैंड्रफ फ्री स्कैल्प के लिए काफी जरूरी है. आपको यहां बताते हैं‍ कि आप इस देसी फल का इस्‍तेमाल हेयर केयर में किस तरह करें.

हेयर केयर में इस तरह करें आंवला का इस्‍तेमाल

मेहंदी के साथ आंवला पाउडर

एक बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करें और इसमें 3 चम्‍मच मेहंदी पाउडर और 2 चम्‍मच आंवला पाउडर डालें. अब इसे अच्‍छी तरह मिक्‍स कर लें और रात भर इसे ढ़ककर रख दें. सुबह आप इसे बालों और जड़ों में लगाएं. 40 मिनट बाद बालों को अच्‍छी तरह धो लें. ऐसा करने से बाल काले और घने बनेंगे.

शिकाकाई और रीठा पाउडर

एक लोहे की कढ़ाई लें और इसमें शिकाकाई, रीठा और आंवला पाउडर बराबर की मात्रा में मिक्‍स कर रख लें. अब इसमें गर्म पानी भर दें. रातभर के लिए इसे ढ़ककर छोड़ दें. अगले दिन इसे अच्‍छी तरह हाथ से मसल लें और बालों मे लगाएं. 1 घंटे बाद बालों को धो लें. आप महीने में 2 से 3 बार इसका प्रयोग करें.

नारियल तेल के साथ

आप एक कटोरी में नारियल तेल लें और इसे गर्म करें. गर्म हो जाए तो इसमें आंवला पाउडर मिक्स कर दें. जब तेल पूरी तरह काला दिखने लगे तो इसे ठंडा करने के लिए रख दें. बता दें कि 2 चम्मच नारियल तेल में एक चम्मच आंवला पाउडर मिक्स करना है. आप इसे एक घंटे के लिए बालों में लगाकर रखें. फिर धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

