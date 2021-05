स्किन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए करें चीकू का इस्तेमाल, ऐसे मिलेगा फायेदा

ग्लोइंग स्किन के लिए

वो दौर और था जब फल और सब्ज़ियां मौसम के अनुसार ही नज़र आया करती थीं. लेकिन अब ज्यादातर फल और सब्ज़ी किसी भी मौसम में आपको देखने को मिल जाते हैं. ऐसा ही एक फल है चीकू, जिसका ख़ास मौसम वैसे तो सर्दी है लेकिन ये गर्मी के मौसम में भी आसानी के साथ मिल रहा है. वैसे चीकू का सेवन नार्मल तौर पर या सेहत को दुरुस्त करने के लिए (To improve health) हम कई बार करते हैं. लेकिन स्किन के लिए इसका इस्तेमाल (Use for skin) कभी नहीं करते हैं. क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि ये ज़ुबान के स्वाद की तरह ही स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने में भी अच्छी भूमिका निभाता है. आइये आपको बताते हैं कि स्किन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए (To improve quality of skin) और स्किन सम्बन्धी कई और दिक्कतों को दूर करने के लिए चीकू को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है.दो चीकू को धोकर अच्छी तरह से मैश कर लें और इसमें दो चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच चंदन पाउडर मिला लें. इस पेस्ट को फेस पैक की तरह से चेहरे और गर्दन पर लगाएं. इसको सूख जाने तक के लिए ऐसे ही छोड़ दें. फिर ठंडे पानी से धो लें. इससे केवल चेहरे की ही नहीं बल्कि गर्दन की झुर्रियों को कम करने में भी मदद मिलती है.स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए भी आप चीकू फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए दो चीकू को अच्छी तरह से मैश कर लें. इसमें एक चम्मच दूध और आधा चम्मच बेसन मिला लें. इन सबको अच्छी तरह से आपस में मिला लें. इस पेस्ट को फेस पैक की तरह चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें. फिर बीस मिनट के बाद चेहरा धो लें.एक चीकू को अच्छी तरह से मैश कर लें, इसमें एक चम्मच मलाई और दो चुटकी हल्दी मिला लें. इन सबको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लें. फिर इसको चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें. बीस मिनट के लिए लगा रहने दें फिर चेहरा धो लें.