सर्दियों के कपड़ों से गंध हटाने के लिए इन आसान उपायों को अपनाएं, महक उठेंगे महीनों से बंद कपड़े

Easy way to remove the smell-सर्दियों का मौसम नजदीक आते ही हल्‍की-हल्‍की ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं. लोगों ने गरम कपड़ों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है. मगर साल भर बंद पड़े कपड़ों से अजीब सी गंध आना बहुत ही आम बात है. इस गंध के साथ आप गरम कपड़े नही पहन सकते. लेकिन गर्म कपड़ों को धूप में सूखा कर इस गंदी महक को कम कर सकते हैं. लेकिन फिर भी महक पूरी तरह से नहीं निकल पाती है. गर्म कपड़ों से महक को दूर करने के बहुत सारे वाश आते हैं लेकिन आप कुछ घेरलू उपाय से भी महक को दूर कर सकते हैं.

नींबू का रस

नींबू का रस का उपयोग गर्म कपड़ों से महक को दूर करने में किया जाता है. जिस दिन अच्छी धूप निकली हो उस दिन कपड़ो को अच्छी तरह से धो कर एक बाल्टी पानी में नींबू के रस को निचोड़ लें. उसके बाद कपड़ो को इसमें 2 से 3 घंटे तक भिगो दें. फिर कपड़ो को अच्छी तरह निचोड़कर धूप में सूखा दे.

अल्कोहल

कपड़ो से आ रही महक को दूर करने के लिए वोडका का उपयोग भी किया जा सकता है. एक स्प्रे की बॉटल में वोडका और पानी को मिला ले. फिर गर्म कपड़ों पर इस स्प्रे का छिड़काव करे. ऐसा करने से गर्म कपड़ों से गंदी महक वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं. जिससे कपड़ो से महक भी निकल जाती है.

एसेंशियल ऑयल

गर्म कपड़ों से महक को दूर करने के लिए एसेंशियल ऑयल का उपयोग किया जा सकता है. एक बाल्टी पानी में दो से तीन बूंद एसेंशियल ऑयल की डाल कर धोने से कपड़ो से महक दूर हो जाती है. इस बात का जरुरी ध्यान करें कि एक बाल्टी पानी में 2 से 3 बूंद ही ऑयल डालना है.

