महंगे ऑयल लगाने से भी नहीं कम हो रहा हेयर फॉल? जानिए ऑयलिंग का सही तरीका

हाइलाइट्स गंदे बालों में ऑयलिंग करने से बचें. बालों में गुनगुना तेल लगाएं, इससे बालों को सही पोषण मिलता है. बालों में हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में ऑयल मसाज करें.

Right way to Oil Hair Properly : मजबूत, चमकदार और घने बालों के लिए हेयर ऑयलिंग की अहमियत हम सभी जानते हैं. हेयर ऑयलिंग से बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है, जिससे बालों को मजबूती मिलती है. अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि महंगे-महंगे हेयर ऑयल का इस्तेमाल करने के बाद भी बालों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है और हेयर फॉल की समस्या बढ़ती रहती है. ज्यादातर लोग सही तेल की तलाश में ना जाने कितने पैसे बरबाद कर देते हैं. क्या आप जानते हैं कमी तेल में नहीं बल्कि तेल लगाने के तरीके यानी हेयर ऑयलिंग में हो सकती है? अच्छे तेल के साथ जरूरी है सही तरीके से बालों में तेल लगाया जाए, ताकि बालों को तेल का भरपूर पोषण मिल सके. आइए जानते हैं हेयर ऑयलिंग से जुड़ी जरूरी बातें.

हेयर ऑयलिंग का सही तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें

– आजकल अधिकतर लोग शैंपू करने से कुछ घंटे पहले ही बालों में तेल लगाने का रूटीन बनाकर रखते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत होता है. गंदे बालों में कभी भी तेल नहीं लगाना चाहिए.

– बालों में आप अपनी पसंद का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ऑयलिंग करने से पहले हल्की आंच पर थोड़ा गुनगुना कर लें. गुनगुना तेल बालों की जड़ों तक पोषण प्रदान करता है.

– बालों की लंबाई पर तेल लगाने से ज्यादा जरूरी होता है स्कैल्प पर मसाज करना, इसलिए हेयर ऑयलिंग करते समय ख्याल रखें कि बालों के साथ स्कैल्प पर ऑयल जरूर लगाएं.

– हफ्ते में कम से कम दो बार हेयर ऑयलिंग करें, स्कैल्प और बालों में हमेशा हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में ही मसाज करें.

हेयर ऑयलिंग करते समय ना करें ये गलतियां

– अधिकतर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि ज्यादा वक्त तक बालों में तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं. ज्यादा वक्त तक बालों में तेल लगा रहना सही नहीं होता है. इस बात का ख्याल रखें.

– हेयर ऑयलिंग करने के बाद कंघी करने से बचें और बालों को बांधकर रखें.

– बालों में हेयर ऑयल को बहुत ज्यादा मात्रा में ना लगाएं और स्कैल्प पर मसाज अच्छी तरह से करें.

