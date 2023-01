सर्दियों में फेस मास्क का संभलकर करें इस्तेमाल, स्किन पर भारी पड़ सकती हैं ये गलतियां, अभी करें चेक

हाइलाइट्स विटामिन सी का फेस मास्क लगाकर आप त्वचा को टैन फ्री रख सकते हैं. फेस मास्क में मॉइश्चराइजिंग एजेंट्स मिक्स करके ड्राइनेस दूर कर सकते हैं.

How to Use Face Mask: सर्दी के मौसम में त्वचा का खास ख्याल रखने के लिए लोग अलग-अलग फेस मास्क (Face mask) ट्राई करते हैं. ऐसे में कुछ लोग स्किन केयर के लिए मार्केट बेस्ड फेस मास्क लगाना पसंद करते हैं. तो कई लोग होममेड नेचुरल फेस मास्क को ज्यादा तवज्जो देते हैं. विंटर स्किन केयर ट्रीटमेंट में फेस मास्क लगाते समय लोग अक्सर कुछ चीजों को अवॉइड कर देते हैं. इससे आपकी त्वचा पर फेस मास्क के मैक्सिमम फायदे देखने को नहीं मिलते हैं. ऐसे में सर्दियों के दौरान फेस मास्क लगाने के कुछ आसान टिप्स फॉलो करके आप आसानी से त्वचा को सॉफ्ट और ग्लोइंग बना सकते हैं.

विटामिन सी का करें इस्तेमाल

सर्दियों के दौरान धूप में निकलने या त्वचा पर ज्यादा मॉइश्चराइजर लगाने से स्किन पर टैनिंग होने लगती है. जिससे आपकी त्वचा डल और ड्राई नजर आती है. ऐसे में विटामिन सी का फेस मास्क लगाकर आप न सिर्फ त्वचा को टैनिंग से छुटकारा दिला सकते हैं बल्कि स्किन का नेचुरल ग्लो भी मेंटेन रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में स्किन और हेयर के लिए बेस्ट है कमल का फूल, इस तरह से करें इस्तेमाल

मॉइश्चराइजिंग तत्वों की लें मदद

सर्दियों में फेस मास्क बनाते समय मॉइश्चराइजिंग तत्वों का इस्तेमाल जरूर करें. ऐसे में आप विटामिन ई ऑयल, बादाम का तेल या जैतून का तेल मिलाकर फेस मास्क बना सकते हैं. इससे त्वचा की नमी बरकरार रहेगी और सर्दियों में आपकी स्किन ड्राईनेस का शिकार नहीं होगी.

गर्म पानी को करें अवॉइड

सर्दियों में फेस मास्क रिमूव करने के लिए ज्यादातर लोग गर्म पानी से चेहरा धोना पसंद करते हैं. हालांकि गर्म पानी स्किन की ड्राइनेस को ट्रिगर करने का काम करता है. ऐसे में फेस मास्क छुड़ाने के लिए नार्मल पानी का इस्तेमाल बेस्ट रहता है. वहीं आप गुनगुने पानी से भी फेस वॉश कर सकते हैं.

ज्यादा समय तक न लगाएं फेस मास्क

सर्दियों में कुछ लोग लम्बे समय तक फेस मास्क लगाकर रखते हैं. ऐसे में सूखने के बाद फेस मास्क छुड़ाने के लिए आपको स्किन रब करनी पड़ती है. जिससे आपकी त्वचा पर जलन और खुजली हो सकती है. इसलिए 10-15 मिनट बाद फेस मास्क को छुड़ाना बेहतर रहता है.

ये भी पढ़ें: हेयर केयर में ऐसे करें सरसों की खली का इस्तेमाल, बालों पर होंगे ये फायदे

मॉइश्चराइजर अप्लाई करें

फेस मास्क छुड़ाने के बाद लोग अक्सर मॉइश्चराइजर को अवॉयड कर देते हैं. जिससे त्वचा ड्राई और डल हो जाती है. ऐसे में त्वचा का निखार बरकरार रखने के लिए किसी अच्छे मॉइश्चराइजर का चुनाव करें. इससे आपकी स्किन सर्दियों में भी हाइड्रेटेड और सॉफ्ट बनी रहेगी.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Skin care