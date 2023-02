हाइलाइट्स आप इस होममेड मास्‍क का इस्‍तेमाल किसी भी मौसम में कर सकते हैं. डीप क्‍लीनिंग के साथ साथ यह डीप नरिश भी आसान से कर देता है.

How To Get Glass Skin: इस मौसम में चलने वाली हवा स्किन को ड्राई बना देती है और चेहरे का सारा रौनक कहीं गायब हो जाता है. ऐसे में स्किन को खास केयर की जरूरत होती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन की नमी लौट आए और वो भी बिना पार्लर गए, तो आप सिंपल होम रेमे‍डी की मदद से स्किन को ग्‍लोइंग बना सकते हैं. यहां हम नारियल तेल का एक ऐसा फेस मास्‍क बनाना बता रहे हैं जिसे आप जैसे ही चेहरे पर लगाएंगे, चेहरे पर अंतर नजर आने लगेगा. ऐसे में अगर आपकी शादी होने वाली है या आप किसी खास खास इवेंट पर जाने वाले हैं तो आप इस फेस मास्‍क का जरूर इस्‍तेमाल करें. तो आइए जानते हैं कि चेहरे पर ग्‍लास ग्‍लो लाने के लिए आप क्‍या कर सकते हैं.

फेस मास्‍क बनाने की सामग्री

–नारियल का तेल एक चम्‍मच

–शहद एक चम्‍मच

–एलोवरा जेल एक चम्‍मच



फेस मास्‍क बनाने का तरीका

–इस फेस मास्‍क को बनाने के लिए आप एक कटोरी लें.

–कटोरी में एक चम्‍मच नारियल तेल डालें और पिघला लें.

–जब नारियल तेल पिघल जाए तो इसमें एक चम्‍मच शहद डालें और अच्‍छी तरह से फेंट लें.

–जब यह अच्‍छी तरह से स्‍मूथ पेस्‍ट बन जाए तो इसमें एक चम्‍मच एलोवेरा जेल भी डालें और उसे मिलाएं.

–अब आप इसे एक छोटे से कंटेलर में डाल लें और स्‍टोर करें. आप इसका इस्‍तेमाल एक सप्‍ताह तक कर सकते हैं.

–अब आप चहेरे को क्‍लीन करें और अच्‍छी तरह से इस पेस्‍ट को चेहरे पर लगा लें.

–अब दो से तीन मिनट के लिए चेहरे की मसाज करें.

–अब स्‍टीमर ऑन करें और अच्‍छी तरह से स्‍टीम लें.

–स्‍टीम लेने से स्किन पोर्स डीप क्‍लीन हो जाएंगे.

–यही नहीं, इसमें मौजूद नारियल तेल चेहरे के सारे दाग धब्‍बों को भी कम करने का काम करेगा.

–5 मिनट के बाद आप चेहरे को पानी से धोकर पोछ लें. आपका चेहरा ग्‍लास जैसा ग्‍लो करेगा.

–आप सप्‍ताह में 1 दिन ऐसा जरूर करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

