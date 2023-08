हाइलाइट्स आप बिना मेनिक्योर पेडिक्योर के स्किन को ब्राइट बना सकते हैं. नींबू के इस तरह इस्‍तेमाल से आप बड़ी आसानी से टैनिंग दूर कर सकते हैं.

How To Get Bright Hand Feet Skin: धूप और गर्मी से स्किन झुलस जाती है. खासतौर पर हाथ और पैरों की स्किन पर टैनिंग बड़ी आसानी से हो जाती है. दरअसल हाथ पैर की स्किन हर वक्‍त धूल, हवा और धूप के संपर्क में आते हैं जिसकी वजह से ये डल, ड्राई और बेजान दिखने लगती हैं. अगर आप बिना पार्लर गए इस समस्‍या को दूर करना चाहते हैं तो हम यहां एक बहुत ही असरदार होम रेमेडी बता रहे हैं. अगर आप इसे एक बार इस्‍तेमाल कर लें तो अगली बार आपको महंगे मेनिक्योर पेडिक्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आइए जानते हैं कि आप घर पर मिनटों में बिना किसी अतिरिक्‍त खर्च के अपनी स्किन को ब्राइट और बेबी सॉफ्ट किस तरह बना सकते हैं.

हाथ पैर की त्‍वचा को इस तरह बनाएं ब्राइट

सामग्री – एक नींबू, आधा चम्‍मच हल्‍दी पाउडर, आधा चम्‍मच कॉफी पाउडर, आधा चम्‍मच शैंपू

बनाने और इस्‍तेमाल का तरीका

एक नींबू लें और उसे आधा काट लें. अब नींबू के ऊपर आधा चम्‍मच हल्‍दी पाउडर डाल लें. अब इस पर शैंपू डालें. शैंपू के साथ आधा चम्‍मच कॉफी पाउडर भी डाल लें. अब आप इस नींबू को हाथ पैर या शरीर को उस हिस्‍से पर हल्‍के हाथ से रगड़ना शुरू करें जहां की स्किन डार्क हो गई है. कुछ देर रगड़ते हुए आप इसे पूरे स्किन पर फैलाएं.

इस तरह आप देखेंगे कि स्किन सॉफ्ट और ब्राइट हो रही है. अब आप स्किन को पानी से अच्‍छी तरह धो लें. इसके इस्‍तेमाल से आप एक ही दिन में अपने पैर की स्किन को ब्राइट बना सकते हैं. इसका इस्‍तेमाल आप सप्‍ताह में एक दिन जरूर करें.अगर आप घर पर बिना किसी खर्च या अधिक मेहनत के मेनिक्योर पेडिक्योर करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए परफेक्‍ट हो सकता है. इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से धूप से हुई टैनिंग को दूर कर सकते हैं. हालांकि इस बात का ध्‍यान रखें कि अगर आपके स्किन पर एलर्जी जैसा लग रहा है या जलन महसूस हो रही है तो आप नींबू का इस्‍तेमाल ना करें.

