Home Remedies To Get Rid Of Under Eye Bags: कई बार सुबह उठने पर जब हम आइना देखते हैं तो आंखों के नीचे सूजन और पफीनेस (Under Eye Bags) नजर आता है. दरअसल इसे अंडरआई बैग कहा जाता है. यह समस्‍या उम्र बढने के साथ अधिक देखने को मिलता है. यह आंखों के आसपास की मांसपेशियां और स्किन टिश्‍यू आदि में लचीलापन कम या ज्‍यादा होने की वजह से हो सकता है. आमतौर पर यह समस्‍या तनाव और डिहाइड्रेशन की वजह से होती है. इसकी वजह से आंखें थकी थकी लगती है और आंखों के नीचे बैग्‍स बन जाते है. सूजन की समस्‍या से अगर आप भी जूझते हैं तो हम यहां आपको बताते हैं कि आप घर पर बिना किसी कॉस्‍मेटिक की मदद से भी इन्‍हें कम कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं उन घरेलू नुस्‍खों (Home Remedies) के बारे में जो आंखों की सूजन को कम करने में काफी सहायक होती हैं.

1.टी बैग्स

आप ग्रीन और ब्लैक दोनों तरह के टी बैग्स का उपयोग इसके लिए कर सकते हैं. सबसे पहले गर्म पानी करें और इसमें दो टी बैग्‍स को डालकर रखें. इसके बाद इन्‍हें प्‍लेट में बाहर निकालकर रखें और थोड़ा ठंडा होनें दें. इस बैग्स से अपने आंखों की सिंकाई करें. आप 15 सेंकेंड तक इन्‍हें आंखों पर रखें. आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर कोल्‍ड कॉम्‍प्रेस भी कर सकते हैं. कुछ देर में सूजन कम होने लगेगी.

2.एसेंशियल ऑयल

आपको बता दें कि एसेंशियल ऑयल स्किन और नर्व को रिलीफ करने में काफी हेल्‍प करता है. जबकि इनके इस्तेमाल से आप आंखों की सूजन को दूर कर सकते हैं. आंखों की सूजन को दूर करने के लिए आप 1 बूंद लैवेंडर ऑयल में 1 बूंद लेमन ऑयल और 1 बूंद कैमोमाइल ऑयल मिलाएं. अब इन्‍हें अच्छे से मिक्स करें. इसमें कुछ बूंद पानी डालें और इस मिश्रण से अपने आंखों और आसपास की स्किन की हल्‍के हाथों से मसाज करें. कुछ ही देर में आई बैग्स की समस्‍या में कमी आने लगेगी.

3.नारियल तेल

आई बैग्‍स की समस्‍या को दूर करने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल करें. आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लें और इसे आंखों पर लगाकर एंटी-क्लॉक मोशन में हल्‍के हाथों से मसाज करें. आप ऐसा रात को सोते समय करें. अब इसे रातभर के लिए छोड़ दें. सुबह तक आंखों को सुकून काफी हदत तक कम दिखेगी.

4.ठंडी चम्‍मच

आप आंखों की सूजन को दूर करने के लिए चम्‍मच का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए 4 से 5 चम्‍मच लें और उन्‍हें कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें. अब इन चम्मचों को अपनी बंद आंखों पर रखें। आपको बहुत ही आराम मिलेगा.

5.बेकिंग सोडा

आप एक चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसे 1 कप पानी में मिलाएं. इस सॉल्‍यूशन में कॉटन को डुबाएं और आंखों पर रखें. करीब 10 से 15 मिनट के बाद इन्‍हें हटाएं और दुबारा करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)