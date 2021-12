how to make a homemade peel off face mask: अगर आप भी स्‍पॉटलेस और खूबसूरत स्किन चाहती हैं लेकिन लेटेस्‍ट स्किन केयर प्रोडक्‍ट खरीदने में आपको बहुत ज्‍यादा पॉकेट ढीली करनी पड़ रही है तो आपके लिए होममेड फेशियल पील ऑफ मास्‍क (Homemade Facial Peel Off Mask) बहुत ही अच्‍छा ऑप्‍शन है. दरअसल पील ऑफ मास्‍क स्किन केयर रुटीन (Skincare Routine) में एक इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं. हालांकि इसे डेली प्रयोग में नहीं लाया जाता, इसे आप वीक में एक या दो दिन यूज़ करती हैं लेकिन एक दिन के प्रयोग से ही इसका असर चेहरे पर दिखने लगता है. ये मास्‍क आपके चेहरे की स्किन को डिटॉक्‍स (Skin Detox) करने के साथ साथ प्‍यूरिफाई भी करता है और ब्राइटनिंग इफेक्‍ट भी देता है.

इस तरह बनाएं होममेड फेशियल पील ऑफ मास्‍क

जिलेटिन होममेड पील ऑफ मास्‍क

एक टेबल स्‍पून जिलेटिन लें और उसमें डेढ चम्‍मच दूध मिलाएं.अब इसमें लिवेंडर ऑयल दो बूंद डाल दें. अब एक बॉयलर दें, उसमें पानी गरमकर इस मिक्‍सचर की कटोरी को उसके उपर रखें. ध्‍यान रहें इसे शीशे की कटोरी में ही रखें. कुछ मिनट बाद इसे हटा लें और ठंडा करें. अब इसे ब्रश की मदद से चेहरे पर लगाएं. जिलेटिन होममेड पील ऑफ मास्‍क स्किन पर रिंकल और एजिंग को रोकता है.

2. ऐक्टिवेटेड चारकोल होममेड पील ऑफ मास्‍क

यह स्किन के पोर से टॉक्सिन, डर्ट और सेबम को बाहर निकालने में उपयोगी है. इसके लिए एक बॉल में आधा चम्‍मच ऐक्टिवेटेड चारकोल और जिलेटिन को मिक्‍स करें. एक चम्‍मच गर्म पानी डालें और स्टिकी पेस्‍ट बनाएं. पील ऑफ मास्‍क रेडी है. इसके प्रयोग से पहले चेहरे को अच्‍छी तरह से साफ जरूर कर लें.

3. एग व्हाइट होममेड पील ऑफ मास्‍क

एक बॉल में एग व्हाइट निकालें और अच्‍छी तरह से विस्‍क करें. अब इसे पूरे चेहरे पर ब्रश की मदद से अप्‍लाई कर लें. सूखने से पहले पेपर टीशू को पूरे चेहरे पर चिपकाएं और एक कोट और एक वाइट मिक्‍स को चेहरे पर अप्‍लाई करें. सूखने दें. सूखने पर धीरे धीरे मास्‍क को निकालें. यह आपके फेशियल हेयर को भी निकालने में कारगर है.

4. ऑरेंज होममेड पील ऑफ मास्‍क

दो टेबल स्‍पून जिलेटिन पाउडर को एक शीशे के बॉल में रखें और इसमें चार टेबल स्‍पून फ्रेश ऑरेंज जूस मिलाएं. अब इसे डबल बॉयलर में रखकर गर्म करें. अच्‍छी तरह से मिल जाने पर इसे टेबल पर रखें और ठंडा होने का वेट करें. ब्रश की मदद से चेहरे पर अप्‍लाई करें. 15 मिनट के बाद पील कर निकालें. यह आपके चेहरे से एजिंग को कम करेगा और चेहरे को नौरिश करेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

