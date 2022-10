खूबसूरत दिखने के लिए स्किन टोन के हिसाब से ही चुनें लिप कलर

हाइलाइट्स स्किन टोन के हिसाब से लिप कलर आपकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं. फेयर स्किन टोन वाली महिलाओं को ज्यादातर न्यूड लिपस्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए. सांवली स्किन टोन वाली महिलाएं न्यूड शेड्स से परहेज कर डार्क कलर चुनें.

Choose Lip Colour According to your Skin Tone : महिलाएं अक्सर खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, मेकअप में होठों पर लगा लिप कलर आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग सकते हैं. अक्सर महिलाएं लिप कलर चुनते समय ड्रेस कलर का ध्यान रखती हैं लेकिन इसके लिए अपनी स्किन टोन का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. जब महिलाएं बाजार से लिपस्टिक खरीदती है तो ढेर सारे लिपस्टिक शेड्स देखकर कंफ्यूज हो जाती हैं. ऐसे में यह समझ नहीं आता कि उनकी स्किन टोन के लिए कौन सा लिप कलर पर्फेक्ट रहेगा. इसलिए महिलाएं कोई भी शेड खरीद लेती है लेकिन उसे अपने होठों पर अप्लाई करने के बाद चेहरा डल नजर आने लगता है. ये जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन टोन पर हर कलर सूट करेगा इसलिए आपकी स्किन टोन के हिसाब से आप इन लिप कलर को चुन सकती हैं.

स्किन टोन के हिसाब से ही चुनें लिप कलर :

फेयर स्किन टोन –

अगर आपकी स्किन टोन फेयर है तो आपके लिए कई लिप कलर काम के हो सकते हैं. आपको ज्यादातर न्यूड लिपस्टिक का यूज़ करना चाहिए. आप लाइट पिंक, लाइट पर्पल, पीच, न्यूड पिंक, वॉर्म रैड और ऑरेंज न्यूड शेड्स चुन सकती हैं जो आपकी स्किन को नेचुरल दिखाते हैं.

मीडियम स्किन टोन –

मीडियम स्किन टोन वाली महिलाओं को न्‍यूड शेड्स लिप कलर से बचना चाहिए. आप डार्क लिप शेड्स लगा सकती हैं. आपके होठों पर ब्राउन कलर, डार्क पिंक, ब्लड रेड, ब्रोज, राइप ऑरेंज, सिनामन लिप कलर परफेक्ट लग सकते हैं. आपको महरून, नारंगी और डार्क कॉफी लिप कलर लगाने से बचना है .

इंडियन स्किन टोन या सांवली स्किन टोन –

सांवली स्किन टोन वाली महिलाओं को न्यूड शेड्स के लिप कलर नहीं लगाने चाहिए इससे आपकी स्किन और डार्क दिखती है. अगर आपका रंग सांवला है तो आप रैड, वाइन, ब्रिक रेड, ब्राउनिश रेड, केरेमल कलर, कॉफी, बरगंडी कलर, गुलाबी और ब्राउन शेड्स से अपनी पर्सैनैलिटी को निखार सकती हैं.

डार्क स्किन टोन –

अगर आपकी स्किन टोन डार्क है तो आप अपने लिए ब्राउन रेड और पर्पल कलर चुन सकती हैं. इसके अलावा पेस्टल शेड्स जैसे लाइट पिंक, लाइट पर्पल और लैवेंडर लिप कलर भी आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं.

ये भी पढ़ें: फुल बॉडी को चाहिए केयर, कोकोनट-शुगर बॉडी स्क्रब से यूं करें देखभाल

ये भी पढ़ें: बीच पर मनाने जा रहे हैं वेकेशन तो इस तरह करें स्किन केयर, मेंटेन रहेगा ग्लो

Tags: Beauty Tips, Fashion, Lifestyle