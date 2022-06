स्किन टोन के हिसाब से ही करें फेशियल का चुनाव, तभी आएगा चेहरे पर निखार

Best Facial For Your Skin : जब भी हम अपनी स्किन केयर के लिए पार्लर फेशियल कराने जाते हैं, तो समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा फेशियल हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छा होगा . ऐसे में मुमकिन है कि कई बार आपको पार्लर वाले स्किन की ज़रूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से महंगे फेशियल सजेस्ट करते हैं.

अगर आप अपनी स्किन टाइप को ध्‍यान में रखते हुए फेशियल का चुनाव करती हैं, तो इसका कई गुना फायदा आपकी नाजुक स्किन को मिलता है. जैसे स्किन टैनिंग की समस्‍या से परेशान हैं, तो वैसा ही फेशियल को चुनें जो आपके स्किन को डीटैन कर सके. अगर चेहरे पर एजिंग के लक्षण दिख रहे हैं, तो एंटी-एजिंग फेशियर कराना अधिक फायदेमंद होगा. आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप स्किन टोन के हिसाब से किस तरह फेशियल का चुनाव कर सकते हैं.

फेशियल के टाइप और उनके फायदे

क्लासिक फेशियल

हर तरह की स्किन के लिए क्लासिक फेशियल परफेक्‍ट होता है. इसमें सबसे पहले चेहरे की क्लींजिंग की जाती है और इसके बाद एक्सफोलिएटिंग और मॉइस्चराइजिंग के बाद चेहरे पर फेस मास्क लगाया जाता है.

ये भी पढ़ें: Face Pack For Summer: गर्मी में इन 4 तरह के फेस पैक का करें इस्तेमाल, स्किन को मिलेगी ठंडक

फ्रूट फेशियल

फ्रूट फेशियल भी सभी स्किन टाइप के लिए बेस्‍ट माना जाता है. यह सबसे पॉपुलर फेशियल है, जिसे लगभग हर महिला करवाना पसंद करती हैं. फ्रूट फेशियल स्किन की डीप क्लीनिंग करने के साथ-साथ, ब्लैकहेड्स की समस्या को भी दूर करता है. इसके इस्तेमाल से स्किन पर ग्‍लो आता है.

गोल्ड फेशियल

अगर आपके चेहरे से ग्‍लो गायब हो गया है और स्किन डल नज़र आ रही है, तो आप इस फेशियल का इस्‍तेमाल करें. इसके इस्‍तेमाल से स्किन पर निखार भी आता है.

पर्ल फेशियल

ऑयली स्किन के लिए पर्ल फेशियल परफेक्‍ट होता है. यह फेशियल चेहरे पर से टैन हटाने में मदद करता है और त्वचा को ग्लोइंग बनाता है. इस फेशियल में डीप क्लींजिंग की जाती है और इसके बाद पर्ल क्रीम से स्किन पर मसाज किया जाता है.

एंटी-एजिंग फेशियल

अगर आपकी उम्र 30 या उससे अधिक की है तो आपको हर 3 महीने में इस फेशियल को कराना फायदेमंद हो सकता है. इसके इस्‍तेमाल से स्किन कोलेजन प्रोडक्‍शन बढ़ता है और रिंकल्‍स बनने की प्रोसेस स्‍लो हो जाती है.

अरोमाथेरेपी फेशियल

जिनकी स्किन ड्राई है, उन्‍हें यह फेशियल कराना चाहिए. इसमें अरोमाथेरेपी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्किन को रेजुवेनेट करने में मदद करता है. हालांकि सेंसिटिव स्किन वालों को इसके इस्‍तेमाल से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें- एक हफ्ते में गाल और होठों को बनाना है गुलाबी तो चुकंदर का इस तरह करें इस्‍तेमाल, बिना मेकअप के दिखेंगी खूबसूरत

एक्ने रिएक्शन फेशियल

जिन लोगों को चेहरे पर बहुत अधिक पिंपल्‍स या एक्‍ने हो रहे हैं उनके लिए ये फेशियल बेस्ट है. इस फेशियल में माइल्ड स्क्रबिंग और स्टीमिंग की जाती है जिससे स्किन पोर्स गहराई से साफ होते हैं और स्किन को नुकसान नहीं होता है.

डीटैन फेशियल

धूप की वजह से अगर आपकी स्किन पर टैनिंग आ गई है, तो आपको डीटैन फेशियल करवा सकती हैं. इसके इस्‍तेमाल से चेहरे को की टैनिंग तो जाती ही है, ग्‍लो भी आता है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Beauty Tips, Fashion, Lifestyle, Skin care