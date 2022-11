सर्दियों में चेहरा धोने से ड्राई हो जाती है स्किन? फॉलो करें ये नेचुरल तरीके

हाइलाइट्स चेहरे को क्‍लीन करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. कच्‍चा दूध डीप क्‍लीन करने के साथ-साथ त्‍वचा में नमी बनाए रखने का काम करता है.

How to Clean Face at Home Naturally: विंटर के मौसम में स्किन को खास देखभाल की जरूरत होती है. ऐसे में लोगों की समस्‍या होती है कि चेहरा धोने के बाद स्किन खिंची-खिंची और ड्राई हो जाती है. ऐसे में स्किन को नरिश करने के लिए अतिरिक्‍त प्रोडक्‍ट का इस्‍तेमाल करना पड़ता है. दरअसल, फेस सोप कई बार स्किन की नेचुरल नमी को सोख लेता है, जिससे नेचुरल ऑयल का प्रोडक्‍शन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता. ऐसे में जरूरी है कि आप जहां तक हो सके, स्किन क्‍लनिंग के लिए नेचुरल चीजों का इस्‍तेमाल करें. यहां हम आपको बताते हैं कि आप किन चीजों की मदद से अपनी स्किन को क्‍लीन कर सकते हैं और उन्‍हें ड्राई होने से बचा भी सकते हैं.

विंटर में स्किन को इन नेचुरल चीजों से करें क्‍लीन

एलोवेरा जेल का करें इस्‍तेमाल

आप अपने चेहरे को क्‍लीन करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्‍तेमाल करने के लिए आप ताजा पल्‍प निकाल लें और इसे पानी से धुले चेहरे पर अच्‍छी तरह से लगाएं. थोड़ा मसाज करें और 2 मिनट बाद धो लें. एलोवेरा चेहरे की डीप क्लींजिंग करने और नमी बनाए रखने में मदद करता है.

दही का इस्‍तेमाल

सर्दियों में आप दही की मदद से भी चेहरे की सफाई कर सकते हैं. इसके लिए आप कटोरी में थोड़ा दही लें और इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाएं. 1-2 मिनट मसाल करें और ताजा पानी से धो लें. चेहरे पर निखार के साथ नमी भी बनी रहेगी.

कच्चे दूध का इस्‍तेमाल

कच्चे दूध की मदद से स्किन को कई तरह के फायदे मिलते हैं. अगर आप इससे चेहरे को क्‍लीन करें तो त्‍वचा में नमी बनाए रहेगी और ड्राइनेस नहीं होगा. इसके लिए आप दो चम्‍मच कच्‍चा दूध लें और कॉटन की मदद से पूरे चेहरे को वाइप करें.

आलू का इस्‍तेमाल

आप एक आलू लें ओर इसे मिक्‍सी में पीस लें. अब मलमल के कपड़े से इसे छान लें. अब इस रस को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं. 5 मिनट बाद चेहरे को ताजा पानी से धो लें. इसके इस्‍तेमाल में चेहरा साफ होगा, नमी बनी रहेगी और दागधब्‍बे भी दूर होंगे.

शहद का इस्‍तेमाल

शहद में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं और यह स्किन को क्‍लीन करने के भी काम आ सकता है. आप एक कॉटन की मदद से शहद को अपने चेहरे पर लगाएं और वाइप कर लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

