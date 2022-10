बिना शैंपू के बालों को क्लीन करना आसान ! बस अपनाएं ये बेहतरीन टिप्स

हाइलाइट्स बालों को क्‍लीन करने के लिए बेकिंग सोडा फायदेमंद हो सकता है. बालों को हेल्‍दी बनाने के लिए एप्‍पल साइडर विनेगर का करें प्रयोग.

How To Clean Hair Without Shampoo: शैंपू का प्रयोग बालों को साफ करने और उन्‍हें खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है. मार्केट में मिलने वाले सभी शैंपू में केमिकल्स होते हैं, जो बालों को आकर्षक बनाने की बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं. शैंपू में हार्श इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो स्‍कैल्‍प के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं. बाल बहुत ही नाजुक होते हैं उन्‍हें विशेष देखभाल की आवश्‍यकता होती है. बालों के टेक्‍सचर को सुधारने और उन्‍हें मजबूत बनाने के लिए प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करना ज्‍यादा फायदेमंद हो सकता है. ऐसे में बालों को क्‍लीन करने के लिए शैंपू की बजाय घरेलू प्रोडक्‍ट का उपयोग कर सकते हैं. ये बालों और स्‍कैल्‍प दोनों की हेल्‍दी ऑप्‍शन हो सकते हैं. चलिए जानते हैं बिना शैंपू के बालों को किस प्रकार क्‍लीन किया जा सकता है.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा घरों में काफी लोकप्रिय और उपयोगी है. ये बालों की देखरेख के लिए काफी अच्‍छा माना जाता है. नेचुरली कर्ली के अनुसार बालों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जा सकता है. इसके लिए एक कप गर्म पानी में दो बड़े चम्‍मच बेकिंग सोडा की डालें. मिश्रण को घुलने तक हिलाएं. मिश्रण को बालों की जड़ों तक लगाएं और 3-5 मिनट के लिए बालों में लगा रहने दें. फिर बालों को कंडीशनिंग करने से पहले ठंडे पानी से धो लें.

एप्‍पल साइडर विनेगर

एप्‍पल साइडर विनेगर प्र‍कृति के सबसे अच्‍छे उपहारों में से एक है. एप्‍पल साइडर विनेगर का पीएच लेवल 4.5-5.5 होता है जो बालों की देखरेख के लिए बेहतर माना जाता है. एप्‍पल साइडर विनेगर को क्‍लींजर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. इसे बालों में लगाने के लिए एक मग पानी में 3 चम्‍मच एप्‍पल साइडर विनेगर का डालें. इसे बालों की जड़ों और टिप तक लगाएं. फिर ठंडे पानी से धो दें. इसके अलावा इसे डायरेक्‍ट स्‍कैल्‍प पर भी लगाया जा सकता है.

नींबू के रस का प्रयोग

बालों को साफ करने के लिए सिट्रस चीजों का प्रयोग किया जा सकता है. जिसमें बालों के लिए नींबू सबसे सुरक्षित इंग्रीडिएंट है. इसे प्रयोग करने के लिए एक कप गर्म पानी में एक नींबू के रस का प्रयोग करें. इसे बालों और स्‍कैल्‍प पर अच्‍छी तरह से एप्‍लाई करें. कुछ मिनट रहने देने के बाद पानी से साफ कर लें. नींबू के रस में पीएच कम होता है जो बालों को नुकसान से बचाता है.

