दिन भर रहते हैं धूप में, पुरुष 7 तरीके अपनाकर खुद को रखें हमेशा फ्रेश, स्किन भी रहेगी दमकती

How To Feel Fresh In Summer: गर्मी के मौसम में पसीने की चिपचिपाहट, तैलीय त्‍वचा और बेतहाशा गर्मी सभी को परेशान करती है. खासतौर पर जो पुरुष आउटडोर वर्क करते हैं या जिन्‍हें दिन के वक्‍त ट्रैवल करना पड़ता है, उनके लिए गर्मी में फ्रेश रहना नामुमकिन सा लगता है. वे अधिकतर समय पसीने से भीगे रहते हैं और खुद को तरोताजा रखने के उपाय ढूंडते रहते हैं. आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए आज हम कुछ ऐसे सिंपल उपाय लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप गर्मी के मौसम में भी दिनभर तरोताजा महसूस कर सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे.

पुरुष गर्मी के मौसम में इस तरह रहें दिनभर तरोताजा

दो बार नहाएं

गर्मी में अगर आप दिन में दो बार नहाएं, तो शरीर पर जमी हुई गंदगी और ग्रीस आसानी से साफ होगा, साथ ही सेरोटोनिन लेवल भी मेंटेन रहेगा, जिससे दिन भर काम करने की क्षमता में सुधार होगा और मूड भी अच्‍छा रहेगा.

लूफा का करें प्रयोग

जब भी आप गर्मियों में नहाएं तो त्वचा को एक्सफोलिएट करने के लिए नेचुरल लूफा का उपयोग करें. ऐसा करने से पोर्स क्‍लीन रहेंगे और स्किन यंग और हेल्‍दी रहेगी. इससे स्किन पर नेचुरल ऑयल जमा होकर स्किन को ब्‍लॉक नहीं करेंगे और पिंपल्‍स या दाने नहीं होंगे.

मॉइश्चराइजर लगाएं

गर्मी के मौसम में भी स्किन पर मॉइश्चराइजर लगाना जरूरी है. इससे आपकी त्वचा हेल्‍दी और लचीली रहेगी. हालांकि इसके लिए नॉन ग्रीसी या लाइट मॉइश्चराइजर का प्रयोग करें. आप एसपीएफ 15 के साथ इसे लगाएं तो बेहतर होगा.

आर्मपिट को रखें क्‍लीन

किसी भी संक्रमण से बचने के लिए आप अपने आर्म पिट या प्राइवेट एरिया को जितना हो सके, ड्राई रखने का प्रयास करें. इससे आप इंफेक्शन, जलन और खुजली की समस्या से बचे रहेंगे.

लें नेचुरल डियोड्रेंट

एक अच्छा डियोड्रेंट और डियो स्टिक पसीने को निकलने से रोकता है और पसीने के स्‍मेल को भी फैलने से बचाता है. इसलिए आप अच्‍छे क्‍वालिटी का डियो खरीदें और इस्‍तेमाल करें.

वेट वाइप्स रखें साथ

हर जगह चेहरे को पानी से धोना संभव नहीं होता, ऐसे में आप फ्रेश फील करने के लिए या चेहरे हाथ को क्‍लीन करने के लिए वेट वाइप का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ये गंदगी को साफ करने के साथ साथ आपको तरोताजा रखने में भी मदद करेगा.

कॉटन अंडर गार्मेंट पहनें

गर्मियों के दौरान खुजली और पसीने से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप ऐसे अंडर गार्मेंट पहनें जो कॉटन के हों. ये पसीने को सोखेगा और बैक्‍टीरिया को पनपने नहीं देगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

