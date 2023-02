हाइलाइट्स अगर आप बिना धोए एक ही मास्‍क रोज पहन रहे हैं तो ये आपके सेहत को तो बिगाडेगी ही. अगर आप मेकअप लगाना पसंद करती हैं तो मास्‍क के अंदर मेकअप लगाना बंद कर दें.

How To Keep Mask Acne At Bay : कोरोना (Corona) संक्रमण के बाद कुछ आज भी मास्क लगा रहे हैं. खासकर के अस्पतालों और एयरपोर्ट पर मास्क लगाने का एक तरह से अब चलन हो गया है. इतना ही प्रभावित जगहों पर जाने के लिए सर्जिकल ग्‍लफ्स, हेड कैप और मास्‍क जीवन का हिस्‍सा बन चुका है. लेकिन इन सब की वजह से कई छोटी मोटी समस्‍याओं से भी उन्‍हें दो चार होना पड़ रहा है, जिनमें से एक है चेहरे का तैलीय होना और उन पर पिंपल्‍स (Pimple), एक्‍ने या रैश आदि आना. अगर आप भी ऐसी समस्‍या से जूझ रहे हैं तो यहां हम आपको बताते हैं कि आप किन बातों को ध्‍यान में रखें तो इस परेशानी से दूर रह सकते हैं.

1.चेहरे की सफाई जरूरी

जब भी मास्‍क पहनें या घर वापिस आकर मास्‍क उतारें तो चेहरे की सफाई पर खास ध्‍यान दें. अगर आपकी स्किन तैलीय है या ड्राई है तो स्किन टाइप के हिसाब से ही फेस वॉश का प्रयोग करें. मास्‍क उतारने के बाद चेहरे की अच्‍छे तरीके से सफाई बहुत ही जरूरी है. दरअसल इन जगहों पर लगातार ह्यूमिड की वजह स्किन पोर्स ब्‍लॉक हो जाते हैं और पिंपल्‍स या स्किन की समस्‍या होने लगती है.

2.मेकअप से करें परहेज

अगर आप मेकअप लगाना पसंद करती हैं तो मास्‍क के अंदर मेकअप लगाना बंद कर दें. दरअसल मेकअप आपकी स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं जिससे स्किन के अंदर पर्याप्‍त ऑक्‍सीजन नहीं जा पाता. इससे समस्‍या शुरू हो जाती हैं.

3.साफ मास्‍क का करें प्रयोग

अगर आप बिना धोए एक ही मास्‍क रोज पहन रहे हैं तो ये आपके सेहत को तो बिगाडेगी ही, आपकी स्किन पर भी समस्‍याएं दिखेंगी. ऐसे में हमेशा साफ सु‍थरे, धुले हुए और फ्रेश मास्‍क का प्रयोग करें. अगर आपको बहुत पसीना आता है तो आप बैग में दो तीन एक्‍सट्रा मास्‍क कैरी करें.

4.नॉन-कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट का प्रयोग करें

जब हम इसके ऊपर डबल मास्क लगाते हैं तो डेड स्किन और उमस भरे माहौल के कारण मुंहासे निकलना आम बात है इसलिए गर्मियों के मौसम में हमेशा ही नॉन-कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है. ऐसे उत्पाद त्वचा पर छिद्रों को बंद नहीं करता.

5.स्किन को दें आराम

अगर संभव हो तो हर दो से तीन घंटे पर 5 मिनट के लिए अपना मास्‍क उतारें और स्किन को ब्रीद करने दें. हो सके तो बीच बीच में चेहरे को पानी से धो भी सकते हैं.

6.पानी का अधिक सेवन जरूरी

अगर आप पर्याप्‍त मात्रा में पानी पीते रहेंगे तो अपनी त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी. इससे स्किन ब्रेकआउट से बचेगा और आप लंबे समय तक मास्क पहन पाएंगे.

