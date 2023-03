हाइलाइट्स अपने डाइट में पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार को शामिल करें. हमेशा अच्‍छी फिटिंग का ही ड्रेस पहनें और ग्रूमिंग पर ध्‍यान दें.

How To Look Beautiful Without Makeup: खूबसूरत दिखना सभी चाहते हैं. महिलाएं सुंदर दिखने के लिए मेकअप का सहारा लेती हैं, लेकिन कई महिलाएं बिना किसी मेकअप के भी सुंदर लगती हैं और उन्‍हें खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ एक्‍स्‍ट्रा करने की जरूरत नहीं होती. अगर आप यह सोच रही हैं कि बिना मेकअप के सुंदर कैसे दिखें, तो इसके लिए आपको डेली लाइफ में कुछ आदतों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. मसलन, सही खानपान, फिटनेस, त्‍वचा की देखभाल आदि. तो आइए जानते हैं कि आप बिना किसी मेकअप के किस तरह खूबसूरत दिख सकती हैं.

बिना मेकअप के इस तरह खुद को बनाएं खूबसूरत

हेल्‍दी डाइट का सेवन

अगर आप अपने डाइट में पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार को शामिल करें तो इससे आपकी त्‍वचा और बाल हेल्‍दी रहेंगे और खूबसूरत दिखेंगे. इसके लिए आप डाइट में भरपूर प्रोटीन, एंटीऑक्‍सीडेंट, विटामिन और मिनरल्‍स से भरे फूड को शामिल करें.

खूब पिएं पानी

अगर आप खूब पानी पिएंगे तो शरीर का हर सिस्‍टम बेहतर काम करेगा और टॉक्सिन चीजें आसानी से बाहर हो पाएंगी. इस तरह पिंपल्‍स, एक्‍ने आदि नहीं होंगे और ड्राइनेस की समस्या भी नहीं होगी. पूरे दिन में कम से कम आठ या उससे अधिक गिलास पानी पिएं.

अच्छी नींद जरूरी

जब आप अच्‍छी नींद लेते हैं तो बॉडी खुद को हील कर पाता है और समस्‍याएं अपने आप ही दूर होती रहती हैं. इसलिए रात में कम से कम 7 घंटे की अच्‍छी नींद जरूर लें. बता दें कि सोते वक्त त्वचा नए कोलेजन का उत्पादन करती है जिससे स्किन ग्‍लोइंग और फ्रेश रहती है.

खुद को रखें एक्टिव

शारीरिक और मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक नजर आएगी. इसलिए बेहतर होगा कि आप शारीरिक रूप से अधिक से अधिक सक्रीय रहें. इसके लिए दौड़ना, तैराकी करना, जिम जाकर व्यायाम करना, योग करना आदि फायदेमंद होता है.

स्किन केयर जरूरी

स्किन को नियमित रूप से केयर करना जरूरी है. इसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग स्किन केयर रुटीन को फॉलो करें और क्‍लीनिंग, मॉश्‍चराइजिंग, स्‍क्रबिंग, टोनिंग को रुटीन से फॉलो करें. इसके अलावा एक्‍सफोलिएशन भी नियमित रूप से करें. साथ साथ सनस्क्रीन लगाना न भूलें.

तनाव से रहें दूर

तनाव भी स्किन और बालों की सेहत को बिगाड़ने का काम करती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप प्‍लान बनाकर काम करें, लोगों की मदद लें और तनाव को मैनेज करना सीखें. यह आपके चेहरे पर रिंकल और आंखों के नीचे डार्क सर्कल को होने से रोकने में मदद करेगा.

सही फिट की पहने ड्रेस

बेहतर दिखने के लिए जरूरी है कि आप अपने पहनावे पर ध्‍यान दें और अपने साइज की वेल फिटेड ड्रेस ही पहनें. यह आपकी पर्सनैलिटी को निखाने में मदद करेगा और आप आकर्षक दिखेंगे. हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से स्टाइल और साइज के कपड़ों का चुनाव करें. इसके अलावा मैनीक्योर, पेडीक्योर और फेशियल करवाते रहें और खुद को साफ-सुथरा रखें. समय समय पर बालों को ट्रिम भी कराते रहें.

