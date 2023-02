सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएं DIY लिप एंड चीक टिंट, झट से आएगा चेहरे पर गुलाबी निखार, आप भी करें ट्राई

हाइलाइट्स इसका रेगुलर इस्‍तेमाल किया जाए तो यह स्किन को नरिश्‍ड और सॉफ्ट रखने में कारगर है. यह खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ स्किन को हेल्‍दी रखने का काम भी करता है.

How To Make Cheek And Lip Tint: खूबसूरती बढ़ाने के लिए महिलाएं तरह-तरह के लिपस्टिक, लिप बाम, टिंट व लिप स्टेन्स आदि का इस्तेमाल करती हैं. यही नहीं, गालों पर गुलाबी निखार लाने के लिए भी वे तरह तरह के प्रोडक्‍ट की मदद लेती हैं. वैसे तो ये प्रोडक्‍ट आपको आकर्षक बनाते हैं, लेकिन इनमें इस्‍तेमाल होने वाले केमिकल नाजुक स्किन को नुकसान भी पहुंचाते हैं. ऐसे में अगर आप नेचुरल ब्‍यूटी को निखारना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि आप घर पर बने लिप व कीच टिंट बनाकर इन्‍हें इस्‍तेमाल में लाएं. इन्‍हें बनाना बहुत ही आसान है और ये स्किन को केमिकल से बचाने में आपकी मदद भी कर सकता है. इसमें इस्‍तेमाल होने वाली चीजें, स्किन को नरिश्‍ड और सॉफ्ट रखने का भी काम करती हैं. तो आइए जानते हैं कि आप अपने नेचुरल निखार को बढ़ाने के लिए घर पर लिप व चीक टिंट कैसे बना सकती हैं.

लिप और चीक टिंट बनाने के लिए सामग्री

-एक बड़ा चम्‍मच एलोवेरा जेल.

-एक से दो चम्‍मच बीटरूट का जूस.

-थोड़ा सा‍ विटामिन ई ऑयल या कैप्‍सूल.

बनाने की विधि

सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी में एक बड़ा चम्‍मच एलोवेरा जेल ले लें. बेहतर होगा कि आप बाजार में मिलने वाले एलोवेरा जेल का ही इस्‍तेमाल करें. इसके बाद आप एक से दो चम्‍मच बीटरूट का जूस इसमें मिलाएं. जब ये अच्‍छी तरह से मिल जाए तो इसमें विटामिन ई ऑयल या विटामिन ई कैप्‍सूल काटकर मिला लें. अब आप इसे अच्‍छी तरह से मिक्‍स करें. जब ये पूरी तरह से मिक्‍स हो जाए तो इसे एक छोटे से ड्रॉप वाले कंटेनर में स्‍टोर करें. आप इसे फ्रिज में भी स्‍टोर कर सकते हैं. इस तरह आपका टिंट तैयार है.

इस तरह करें इस्‍तेमाल

अब जब भी आपको नेचुरल लुक के साथ चेहरे पर गुलाबी निखार की जरूरत हो तो बस इस कंटेनर का निकालें और एक से दो ड्रॉप का इस्‍तेमाल करते हुए गाल और होठों पर उंगलियों से अप्‍लाई करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

