विंटर में होंठों की नमी बरकरार रखने के लिए घर पर बनाएं लिप बाम, जानिए बनाने का आसान तरीका

हाइलाइट्स इसमें इस्‍तेमाल होने वाला नारियय तेल एंटी-फंगल, एंटीऑक्‍सीडेंट तत्‍वों से भरा होता है. गुलाब की पंखुड़ियां नेचुरल टोनर का काम करती हैं और होंठों के कालेपन को दूर करती हैं.

How To Make Lip Balm At Home: हर मौसम में गुलाबी और मुलायम होंठ खूबसूरती के प्रतीक होते हैं. ऐसे में लोग होंठों को हाइड्रेट रखने के लिए तरह तरह के लिपबाम बाजार से खरीदते हैं और लिप्‍स पर अप्‍लाई करते हैं. बाजार में मिलने वाले कई लिप बाम ऐसे होते हैं, जिन्‍हें बनाने में केमिकल का इस्‍तेमाल किया जाता है, जो होंठों को काला बना सकते हैं. आप केमिकल वाले प्रोडक्‍ट की बजाय होममेड लिप बाम का इस्‍तेमाल करें तो ये होंठों के लिए अधिक फायदेमंद होगा. तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपने होंठों को नरिश रखने के लिए घर पर बहुत ही आसान तरीके से लिप बाम किस तरह बना सकते हैं.

सामग्री

इसे बनाने के लिए आपको केवल 2 गुलाब के फूल और 2 से 3 चम्मच नारियल के तेल की जरूरत पड़ेगी.

ये भी पढ़ें: हेयरफॉल की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इन ऑयल का करें इस्तेमाल !

बनाने की विधि

लिप बाम बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 गुलाब के फूलों को धो लें और इनकी पंखुडि़यों को अलग कर लें. अब इन्‍हें मिक्‍सी में डालकर अच्‍छी तरह से पीस लें. अब इस पेस्‍ट को एक कटोरी में निकालें और इसमें करीब 2 चम्मच नारियल के तेल मिला लें. इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक छोटे से बॉक्‍स में रख लें. इसके बाद आप इसे कुछ घंटों या रातभर के लिए फ्रिज में रख दें. ऐसा करने से लिप बाम टाइट हो जाएगा. अब आपका होममेड रोज लिप बाम इस्तेमाल करने के लिए तैयार है.

होममेड लिपबाम के फायदे

-इसके इस्‍तेमाल होने वाला नारियय तेल एंटी-फंगल, एंटी ऑक्‍सीडेंट तत्‍वों से भरा होता है जो होंठों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने और होंठों की नमी को बनाए रखने में काफी मदद करता है.

-एंटीऑक्सीडेंट गुण होंठों की स्किन को डैमेज से बचाने का काम करता है और इन्‍हें हील करने में मदद करता है. जबकि गुलाब की पंखुडि़यां नेचुरल टोनर का काम करती हैं और होंठो के कालेपन को दूर करने में मदद करती हैं.

-इसमें विटामिन-सी भी मौजूद होता है जो होंठों की स्किन को हेल्‍दी रखे में मदद करता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Skin care in winters