बिना डाई किए सफेद बालों को बनाएं काला, 3 तरीके आएंगे काम, बढ़ जाएगी हेयर्स की चमक

हाइलाइट्स घर पर बने नेचुरल हेयर डाई बालों को नुकसान से बचाते हैं. आंवला और शिकाकाई बालों को लंबा और मजबूत बनाते हैं.

How To Make Natural Black Hair Dye At Home: बिजी लाइफस्‍टाइल और खाने पीने में लापरवाही की वजह से कई लोगों के बाल काफी कम उम्र में ही ग्रे होने लगते हैं. ऐसे में वे या तो बाजार में मिलने वाले हेयर डाई का इस्‍तेमाल करते हैं या पार्लर जाकर हेयर कलर कराते हैं. लेकिन इन कलर में ऐसे कैमिकल होते हैं जो बालों को खराब करने का काम करते हैं. ऐसे हाल में अगर आपको अपने बालों की चिंता है और आप नेचुरल तरीके से बालों को काला करना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपायों की मदद से इन्‍हें काला, घना और मजबूत बना सकते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप बालों को किस प्रकार काला, घना, शाइनी और मजबूत बना सकते हैं, वो भी बालों को कलर करते हुए.

आंवला पाउडर और नारियल तेल- बालों के लिए आंवला और नारियल तेल दोनों ही काफी अच्‍छा माना जाता है. ये बालों को काला करने के साथ साथ इन्‍हें मजबूत भी बनाने का काम करते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच नारियल तेल लें और इसे गर्म करें. जब ये गर्म हो जाए तो इसमें आंवला पाउडर मिलाएं और रातभर के लिए छोड़ दें. अब इसके बालों पर अच्‍छी तरह लगाएं और 2 घंटे के बाद बालों को धो लें. बाल नेचुरली काला और मजबूत बनेगा.

इंडिगो पाउडर और मेहंदी- मेहंदी और इंडिगो भी बालों को नैचुरली कलर करने के लिए काफी इस्‍तेमाल किया जाता है. इसे बनाने के लिए आप एक कटोरी में 1 चम्मच इंडिगो पाउडर लें और इसमें 1 से 2 चम्मच मेहंदी पाउडर मिलाएं. अब इसमें आप एक अंडा मिलाएं और दही के साथ इसका पेस्‍ट बना लें. अब इसे बालों में अच्‍छी तरह से लगाएं. फिर 1 से 2 घंटे बाद इसे पानी से धो लें.

आंवला और शिकाकाई- आंवला और शिकाकाई का इस्‍तेमाल सालों से हेयर केयर में किया जा रहा है. ये बालों को हेल्‍दी बनाने का भी काम करता है और बालों को काला भी बनाता है. इसके लिए आप एक लोहे के बर्तन में 4 चम्‍मच आंवला पाउडर और 1 चम्‍मच शिकाकाई पाउडर मिलाएं. अब इसे रात भर छोड़ दें. अब इसे बालों पर अप्‍लाई कर लें. बाल धीरे धीरे नचुरल तरीके से काले होने लगेंगे.

