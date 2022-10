घर पर इस तरह बनाएं नेचुरल हेयर कलर, बिना नुकसान पहुंचाए बालों को मिलेगा नया लुक

हाइलाइट्स आप घर पर आसानी से हेयर कलर बना सकते हैं. ये हेयर कलर बालों को हेल्‍दी रखने का भी काम करते हैं.

How To Make Hair Colour At Home: सफेद बालों को छिपाने के लिए या बालों को नया लुक देने के लिए लोग हेयर कलर कराना पसंद करते हैं. इसके लिए या तो वे पार्लर जाते हैं या घर पर ही बाजार में मिलने वाले हेयर कलर लाकर अपने बालों को कलर करते हैं. हालांकि, बाजार में मिलने वाले हेयर कलर बालों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसकी वजह इनमें प्रयोग होने वाले कैमिकल को माना जाता है. ऐसे में अगर आप अपने बालों को नुकसान से बचाते हुए नया लुक देना चाहते हैं तो नेचुरल हेयर कलर की मदद ले सकते हैं. इसे आप घर पर आसानी से खुद तैयार कर सकते हैं. इनकी खासियत ये है कि ये बालों को नया लुक तो देते ही हैं, हेयर ग्रोथ में भी फायदा पहुंचाते हैं. हम आपको बताते हैं कि आप घर पर अलग-अलग कलर के हेयर कलर किस तरह बना सकते हैं, वो भी पूरी तरह से नेचुरल.

होममेड हेयर कलर बनाने का तरीका

पहला तरीका

एक कटोरी में 1 कप हिना पाउडर, 1 कप इंडिगो पाउडर मिलाएं और इसमें एक अंडा डालकर पेस्‍ट जैसा बना लें. अब इसमें आप 1 चम्‍मच हेयर कंडिशनर डालें और फेट लें. अगर अभी भी ये बहुत गाढ़ा हो तो इसमें जरूरत के हिसाब से दही या पानी मिला सकते हैं. अब इसे ब्रश की मदद से अपने बालों में अच्‍छी तरह से लगाएं और 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें. फिर नॉर्मल पानी से बालों को साफ कर लें. आपके बालों का नया लुक मिलेगा.

दूसरा तरीका

एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच आंवला पाउडर और 2 चम्मच नारियल का तेल अच्‍छी तरह से मिला लें. अब हेयर कलर बनाने के लिए बेहतर होगा कि आप नारियल तेल को गर्म करने के बाद इसमें आंवला पाउडर मिलाएं. आपका हेयर कलर तैयार है. आप इस मिश्रण को बालों पर 8 से 10 घंटे के लिए लगा रहने दें. फिर बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें. इस तरह आपके बालों को नैचुरल काला कलर मिलेगा. साथ ही बाल मजबूत भी होंगे.

तीसरा तरीका

आप एक कटोरी में आधा कप सूखी मेहंदी और 2 से 3 तेजपत्ता को एक कप पानी के साथ रातभर छोड़ दें. सुबह इसे उबाल लें. जब ये ठंडा हो जाए तो इसे छान लें. अब बालों को शैंपू से साफ करें और गीले बालों में इसे 1 घंटा तक लगाकर रखें. फिर नॉर्मल पानी से इसे साफ कर लें. आपके बाल नेचुरली काला और चमकदार दिखेंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

