How To Style Bow On Dress: फैशन की दुनिया हमेशा बदलती रहती है. लेकिन ट्रेंड की बात करें तो यह बात भी सच है कि फैशन दोबारा लौटता है. इसी तरह इन दिनों बो स्‍टाइल वाले ड्रेस काफी ट्रेंड में है जो एक जमाने में रॉयल फैमिली का ट्रेड मार्क ड्रेस हुआ करता था. हाल ही में ये ट्रेंड तक दोबारा लौटता दिखा जब पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2023 पेजेंट में हिस्‍सा लेने के लिए स्‍टेज पर पहुंचीं. उन्‍होंने एक खास तरह का ड्रेस पहना था जिसके पीछे बो डिजाइन किया गया था. बो स्‍टाइल ड्रेस में हरनाज काफी गॉर्जियस दिख रहीं थीं और सभी उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे.

स्‍पेशल था हरनाज संधू की बो ड्रेस

दरअसल हरनाज तीसरी भारतीय महिला हैं जिन्‍हें मिस यूनिवर्स बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. ऐसे में हरनाज ने सुष्मिता सेन और लारा दत्‍ता को ट्रिब्यूट देते हुए अपने ड्रेस के बैक बो में उनकी क्राउन विनिंग तस्‍वीर को प्रिंट करवाया था. बता दें कि इस ड्रेस के डिजाइन ट्रांसजेंडर फैशन क्रिएटर सायाश शिंदे हैं जिन्‍होंने हरनाज का विनिंग गाउन भी डिजाइन किया था.

इस तरह स्‍टाइल करें बो ड्रेस

अगर आप अपने ड्रेस के साथ बो स्‍टाइल करना चाहती हैं तो सबसे पहले यह तय करें कि आप किस आकेजन के लिए इसे पहनना चाहती हैं. मसलन, अगर आप वेडिंग ड्रेस के साथ इसे ट्राई करने वाली हैं तो सफेद गाउन के साथ बड़ा सा साटन या लेस वाला बो बना सकती हैं और बैक साइड में सजा सकती हैं.

अगर आप फॉर्मल ड्रेस के साथ बो डिजाइन बनाना चाहती हैं तो आप फॉर्मल सूट के साथ एक्‍सपेरिमेंट कर सकती हैं. आप अपने ब्‍लेजर के अंदर साटन शर्ट पहनें और नेक पर लूज फिटिंग का एक बड़ा सा बो बनाकर छोड़ दें.

अगर आप डेट नाइट के लिए इसे ट्राई करना चाहती हैं तो अपने शॉट से क्‍यूट ड्रेस के साथ इसे ट्राई करें. आप कमर पर या अपने कलाई में खूबसूरत बो डिजाइन बनाकर लगा सकती हैं.

अगर आप अपनी साड़ी के लुक के साथ एक्‍सपेरिमेंट करना चाहती हैं तो इन दिनों ब्लाउज के बैक में बो डिजाइन काफी पॉपुलर हो रहा है जिसे आप अपने हिसाब से मोडिफाई करा सकती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

