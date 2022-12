हाइलाइट्स विंटर में आप साड़ी को स्‍मार्ट तरीके से कैरी कर सकती हैं. साड़ी के साथ वेस्‍टर्न विंटर वियर को आप स्‍टाइल कर सकती हैं.

How To Style Saree In Winter : साड़ी सदाबहार ड्रेस है. इसे आप हर सीजन में पहन सकती हैं. विंटर में भी आप इसे स्‍टाइलिश तरीके से किसी भी ओकेजन पर पहन सकती हैं. अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और साड़ी के साथ विंटर वियर पहनना चाहती हैं तो हो सकता है कि आप इसे स्‍टाइल करते वक्‍त थोड़ा परेशानी अनुभव करें. लेकिन अगर आप कुछ बातों की जानकारी ले लें तो आप साड़ी को इंडो वेस्‍टर्न तरीके से स्‍टाइल कर पहन सकती हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप सर्दियों में साड़ी को किस तरह से पहनें कि ठंड से बचाव के साथ साथ आप स्‍मार्ट भी दिख सकती हैं.

विंटर में स्‍मार्ट दिखने के लिए इस तरह पहनें साड़ी

श्रग का करें इस्‍तेमाल

अगर आप दिन के वक्‍त धूप में साड़ी पहनने वाली हैं या किसी पार्टीज में साड़ी के साथ कुछ पहनने की सोच रही हैं तो आप श्रग का इस्‍तेमाल कर सकती हैं. आप लॉन्‍ग से लेकर शॉर्ट और जैकेट स्‍टाइल का श्रग भी पहन सकती हैं.

लॉन्‍ग कोट के साथ

अगर आप विंटर में साड़ी पहनने जा रही हैं तो आप इसके साथ मैचिंग या कॉन्‍ट्रास्‍ट कलर का लॉन्‍ग कोट पहन सकती हैं. ये कोट आप अपने शौक के अनुसार पहन सकती हैं.छे केवल इस बात का ध्‍यान रखें कि कोट और साड़ी पहनते हुए पल्‍लू को पीछे से आगे की ओर स्‍कार्फ की तरह डालें. इसके साथ आप मैटिंग बूट या जूतियां भी पहनें.

ये भी पढ़ें: सर्दियों के लिए ये 5 नेचुरल माइश्चराइजर हैं सबसे बेहतरीन, मिनटों में स्किन बनेगी सॉफ्ट एंड ग्लोइंग

जैकेट और बेल्‍ट

जैकेट और बेल्‍ट आप जींस या पैंट के साथ ही नहीं, साड़ी के साथ भी स्‍टाइल कर सकती हैं. इसके लिए आप साड़ी का पल्‍लू थोड़ा छोटा रखें और मफलर की तरह लपेट लें. अब जैकेट के नीचे बेल्‍ट लगाएं और जैकेट पहनें. आप लेदर से लेकर कॉटन जैकेट भी स्‍टाइल कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें: स्किन केयर में ऐसे करें काजू का इस्तेमाल, त्वचा की इन परेशानियों से मिलेगी निजात

हाईनेक स्वेटर

अगर आप ब्‍लाउज की बजाय हाइनेक स्‍वेटर को साडी के साथ स्‍टाइल करें तो ये आपके लुक को काफी स्‍टाइलिश और स्‍मार्ट लुक देगा. इसके साथ आप बूट स्‍टाइल कर सकती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Winter