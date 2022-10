हाइलाइट्स वातावरण में नमी बढ़ने से दाढ़ी में खुजली की समस्‍या हो सकती है. दाढ़ी की डीप क्‍लीनिंग करें वरना सीबम से पोर्स ब्‍लॉक हो जाते हैं.

How To Take Care Of Beard In Monsoon: मानसून के बाद सुहाना मौसम मूड को अच्‍छा रखता है लेकिन इस मौसम में कुछ समस्‍याओं से भी लोगों को दो चार होना पड़ता है. जिनमें से एक है ह्यूमिडिटी, पसीना और खुजली. दरअसल वातावरण में नमी बढ़ने से पुरुषों को दाढ़ी में खुजली होने की समस्‍या से अक्‍सर जूझना पड़ता है. यही नहीं, दाढ़ी में फुंसियां होना, डैंड्रफ और जलन जैसी समस्‍या भी परेशानी का कारण बनती हैं. ऐसे में अगर आप भी इन समस्‍याओं से बचना चाहते हैं कुछ जरूरी टिप्‍स को जरूर फॉलो करें.

मानसून में इस तरह रखें अपने दाढ़ी का केयर

ट्रिमिंग जरूरी

बरसात के समय में दाढ़ी के बाल फ्रिज़ी हो जाते हैं. ऐसे में अगर इन्‍हें समय समय पर ट्रिम ना किया जाए तो इन्‍हें मैनेज करना मुश्किल होता है और सही देखभाल भी नहीं हो पाता. ऐसे में अच्‍छा होगा कि आप अपनी दाढ़ी को ट्रिम करते रहें.

बियर्ड ऑयल का इस्‍तेमाल

बियर्ड ऑयल उमस में आपकी दाढ़ी को चिपचिपा नहीं बनातीं बल्कि इनको अच्‍छी तरह हाइड्रेट रखने में मदद करती है. इसके इस्‍तेमाल से दाढ़ी की ग्रोथ बढ़ती है और ये हेल्‍दी दिखते हैं. इसलिए नियमित सफाई के बाद बालों में बियर्ड ऑयल का इस्‍तेमाल करें.

साथ रखें बियर्ड ब्रश

अगर आपकी दाढ़ी घनी और लंबी है तो बेहतर होगा कि आप हमेशा साथ में एक ब्रश कैरी करें. समय समय पर आप अपने इन दाढ़ी के बालों को ब्रश करते रहेंगे तो ये अच्‍छी तरह सेट रहेंगे.

सफाई जरूरी

दाढ़ी की डीप क्‍लीनिंग ना की जाए तो इसके नीचे की त्वचा पर ऑयल और सीबम ब्‍लॉक हो जाता है और इसकी वजह से चेहरे पर दाने आदि होने लगते हैं. पोर्स ब्‍लॉक हो जाने के कारण एक्‍ने और पिंपल्‍स की समस्‍या भी होने लगती है.

सही डाइट लें

आज अंदर से जितने हेल्‍दी रहेंगे आपकी त्‍वचा और बाल भी हेल्‍दी और खूबसूरत रहेंगे. ऐसे में जहां तक हो सके तेल या चीनी वाली चीजों से बचें और अधिक से अधिक न्‍यूट्रिशनल फूड को भोजन में शामिल करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

