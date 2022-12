हाइलाइट्स बेसन के साथ दही का इस्‍तेमाल स्किन पर निखार लाने में मदद करता है. बेसन और ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को हील कर सकता है.

How To Use Besan For Face Skin: विंटर में स्किन की समस्‍या आम है. चेहरे पर ड्राइनेस की वजह से स्किन बेजान लगने लगती है और दाग धब्‍बे नजर आने लगते हैं. इसकी वजह से चेहरे का ग्‍लो भी गायब हो जाता है. लेकिन आप बेसन की मदद से स्किन की इस समस्‍या को दूर कर सकते हैं. बेसन स्किन के दाग-धब्बों को मिटाने, एक्ने को दूर करने और त्वचा पर निखार लाने का काम करता है और त्वचा की रंगत में भी सुधार करता है. अगर आप बेसन के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 3 चीजों को मिलाकर और भी फायदेमंद बना सकते हैं.

चेहरे पर ग्‍लो लाने के लिए बेसन में मिलाएं ये 3 चीजें

दही- अगर आप बेसन में दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं तो इसमें मौजूद एंजाइम्स त्वचा को क्लीन और मॉइश्चराइज करने का काम तेजी से करता है. बेसन और दही के मिक्‍सचर की मदद से आप डेड सेल्स को भी आसानी से रिमूव कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए आप एक कटोरी में 2-3 चम्मच दही मिलाएं और इतना ही बेसन मिलाएं. अब इसका पेस्‍ट बने साफ सुथरे चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए रखें. फिर चेहरे को साफ पानी से धो लें.

गुलाब जल- आप एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें और इसमें जरूरत के अनुसार गुलाब जल मिला लें. अब इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लें. यह स्किन को हाइड्रेट करेगी और त्वचा को ठंडक मिलेगा. इसके अलावा डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे और चेहरा ग्‍लोइंग बनेगा.

ग्रीन टी- बेसन और ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन डैमेज स्किन को रिपेयर करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने का काम करता है. इसके लिए आप ग्रीन टी को गर्म पानी में डालें और 2 चम्मच बेसन में ग्रीन टी मिलाकर पेस्‍ट बना लें. अब इसे चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद चेहरे को धो लें.

