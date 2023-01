हाइलाइट्स ब्लैक टी की मदद से आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से शाइनी बना सकते हैं. हेयर शाइन बढ़ाने के लिए आप इसे हेयर रिंस की तरह भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

How To Use Black Tea For Hair Care: बालों की शाइन को बढ़ाने के लिए अगर आप कैमिकल वाले उत्‍पादों का इस्‍तेमाल करते हैं तो बता दें कि;ये अन्‍य तरीकों से बालों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इसके बदले आप अगर नेचुरल तरीकों की मदद लें और ब्‍लैक टी का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ब्‍लैक टी की मदद से अपने बालों को आप बाउंसी और शाइनी बना सकते हैं. दरअसल, ब्लैक टी कैफीन और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो ना केवल बालों के शाइन को नेचुरल तरीके से बढ़ाने का काम करती है बल्कि ये हेयर ग्रोथ में भी काफी मदद करती है.

आप इसका इस्‍तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप बालों की शाइन के लिए किस तरह से ब्‍लैक टी का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

हेयर केयर में इस तरह शामिल करें ब्‍लैक टी

पहला तरीका

हेयर रिंस बनाने क के लिए आप पहले दो कप पानी को उबाल लें और उबलने के बाद इसमें 3 से 4 ब्‍लैक टी बैग डाल कर ढंक दें. 1 घंटे बाद इसे आप एक स्‍प्रे बोतल में छानकर रख लें. जब भी बालों को धोएं, इसे हेयर रिंस की तरह इस्‍तेमाल करें.

दूसरा तरीका

आप तुलसी के 4-5 पत्तों और 5 बड़े चम्मच ब्लैक टी को पानी में डालकर अच्‍छी तरह से उबालें और इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल लें. अब इसे आप हेयर रिंस की तरह इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ये आपके बालों में डैंड्रफ की समस्‍या को भी दूर करेगा और आपके बाल मुलायम और चमकीले भी बनेंगे.

तीसरा तरीका

ब्लैक टी की मदद से आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से डाई करने के काम भी आ सकती है. जब भी आप बालों को कलर करने के‍ लिए हिना का इस्‍तेमाल करें तो इसमें पानी की जगह आप ब्‍लैक टी से घोल बनाएं.इससे बाल में हिना कर रंग गहरा पकड़ेगा.

चौथा तरीका

बालों को नरिश करने के लिए अगर आप हेयर मास्‍क का इस्‍तेमाल करना चाहते हैं तो ब्‍लैक टी का इस्‍तेमाल करें. इसके लिए आप एक कप पानी में दो बड़े चम्मच ब्लैक टी डालकर उबाल लें और गैस बंद कर कुछ देर के लिए ढंक कर रख दें. अब इसमें दो चम्मच सूखा आंवला डालकर पेस्‍ट बना लें. इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद बालों को शैम्पू कर लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

