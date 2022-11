सर्दियों में हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते वक्त बरतें ये सावधानियां, बाल नहीं होंगे डैमेज

हाइलाइट्स बालों को सुखाते समय ड्रायर को बालों से कम से कम 9 इंच की दूरी पर रखना बेहतर रहता है. हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने से पहले बालों में सीरम लगाने से बालों का मॉइश्चर मेंटेन रहता है.

Tips To Use Hair Dryer In Winter: सर्दी के मौसम में बाल धोना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता है. वहीं शैंपू करने के बाद बाल जल्दी सूखते नहीं है. ऐसे में ज्यादातर लोग हेयर वॉश के बाद ड्रायर की मदद से बालों को तुरंत सुखा लेते हैं. हालांकि अगर आप सर्दियों में अक्सर हेयर ड्रायर (Hair dryer) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ बातें जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है. ड्रायर से आपके बाल आसानी से सूख जाते हैं, लेकिन हेयर ड्रायर का इस्तेमाल सर्दियों में बालों की ड्राइनेस को ट्रिगर कर सकता है. ऐसे में हेयर ड्रायर यूज करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि बाल डैमेज ना हों और किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके. इस बारे में कुछ टिप्स जान लीजिए.

दूर से यूज करें ड्रायर

बालों में हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने से पहले पर्याप्त दूरी का खास ख्याल रखें. बता दें कि ज्यादा पास से हेयर ड्रायर यूज करने से बाल डैमेज हो जाते हैं. साथ ही बालों की ड्राइनेस में भी इजाफा देखने को मिलने लगता है और हेयर फॉल की समस्या भी बढ़ सकती है. इसलिए सर्दियों में बालों को सुखाते समय ड्रायर को बालों से 6 से 9 इंच की दूरी पर रखना बेहतर रहता है.

हेयर सीरम ट्राई करें

हेयर ड्रायर की डायरेक्ट हीट डैमेज बालों को ट्रिगर कर सकती है. ऐसे में बालों को ड्रायर की हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए आप हेयर सीरम की मदद ले सकते हैं. हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने से पहले बालों में सीरम लगाने से बालों का मॉइश्चर मेंटेन रहता है और बाल मुलायम दिखते हैं.

शैंपू के बाद कंडीशनर लगाएं

कंडीशनर बालों को नैरिश करके ड्रायर की हीट से सुरक्षित रखने का काम करता है. ऐसे में शैंपू के बाद बालों में कंडीशनर लगाकर आप न सिर्फ बालों को डैमेज होने से बचा सकते हैं बल्कि सर्दियों में भी बालों को सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी रख सकते हैं.

हेयर टाइप पर फोकस करें

बालों में हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से पहले बालों के टाइप पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. बता दें कि जहां नॉर्मल बालों को हेयर ड्रायर से आसानी से सुखाया जा सकता है. वहीं कर्ली बालों को सूखने में कुछ समय लगता है. ऐसे में आप हेयर टाइप के अनुसार ड्रायर का टेम्प्रेचर सेट करके बालों को आसानी में सुखा सकते हैं.

