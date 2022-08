हाइलाइट्स हाइलाइटर का इस्तेमाल फेस के फीचर्स को उभारता है. एक्‍स्‍ट्रा ग्‍लो के लिए भी आप हाइलाइटर का इस्‍तेमाल कर सकती हैं.

How to use Highlighter : मेकअप किट में हाइलाइटर एक जरूरी प्रोडक्‍ट है जिसके बिना मेकअप अधूरा लगता है. यह कई शेड के होते हैं जिनमें से सिल्‍वर, गोल्‍ड और रोज़ टोन सबसे अधिक इस्‍तेमाल में लाया जाता है. इनका इस्‍तेमाल हर तरह की स्किन टोन के साथ किया जा सकता है. अगर आप नया नया मेकअप करना सीख रही हैं तो हाइलाइटर का इस्‍तेमाल जरूर जान लें. आपको बता दें कि हाइलाइटर का इस्तेमाल फेस के फीचर्स को हाइलाइट करने के लिए किया जाता है. इसे चेहरे के हाई पॉइंट्स पर अप्‍लाई किया जाता है जिससे चेहरे को एक ग्‍लैमरस लुक भी मिलता है. नाइट मेकअप लुक के लिए ये एक जरूरी प्रोडक्‍ट है. आइए जानते हैं कि आप अपने चेहरे पर किन किन जगहों पर इसे अप्‍लाई कर सकती हैं और अपने लुक को अट्रैक्टिव बना सकती हैं.

चेहरे के इन जगहों पर अप्‍लाई करें हाइलाइटर

चिक बोन

आपको बता दें कि ब्लशर का इस्‍तेमाल जिस तरह गाल पर किया जाता है, उसी तरह हाइलाइट को चिकबोन पर अप्‍लाई किया जाता है. इससे आपके चेहरे को एक शार्प लुक मिलता है और आप बेहतर दिखती हैं.

ये भी पढ़ें: मोनोक्रोम मेकअप किया है कभी? बेस्ट लुक के लिए ट्राई करें आज ही

नोज़ प्‍वाइंट

नाक के हाई एरिया जिसे नोज प्‍वाइंट भी कहा जाता है, यहां आप ब्रश की मदद से हाइलाइटर अप्‍लाई करें. इससे आपके नाक का लुक अच्‍छा आता है और ये अधिक प्‍वाइंटेड दिखता है. आप उंगलियों की मदद से भी नाक पर इसे अप्‍लाई कर सकती हैं.

टीजोन एरिया

जब आपका पूरा मेकअप फिनिश हो जाए तो आप ब्रश लें और टीजोन एरिया पर हल्‍के हाथों से इसे अप्‍लाई करें. ये आपके लुक को फ्रेश बनाएगा.

चिन करें हाइलाइट

आप अगर हाइलाइटर का इस्‍तेमाल कर रही हैं तो चिन एरिया को ना भूलें. ऐसा करने से आपके चेहरे को फिनिश लुक मिलता है.

क्यूपिड बो

जब आप लिपस्टिक लगा लें तो क्यूपिड बो के ऊपर हल्‍के हाथ से हाइलाइटर इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इससे आपके लिप की शेप परफेक्टली डिफाइन होगी और आपके फेस फीचर्स अच्छे से हाइलाइट होंगे.

आई एरिया

अगर आप आंखों को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो आंखों के इनर कॉर्नर पर इसे अप्‍लाई करें. ऐसा करने से आपकी आंखें बड़ी और खूबसूरत दिखेंगी. इसके अलावा आप आई ब्रो के सबसे उपरी हिस्‍से पर भी इसे ब्रश की मदद से अप्‍लाई करें. ऐसा करने से आपकी आई लिड बड़ी और शार्प दिखेगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle