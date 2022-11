हाइलाइट्स दिन के समय कभी भी रेटिन-ए यानी ट्रेटिनॉइन का इस्‍तेमाल ना करें. इसके साथ किसी तरह का एसिड प्रोडक्‍ट का प्रयोग ना करें.

How To Use Retin-A Tretinoin For Wrinkles : उम्र बढ़ना एक स्‍वाभाविक प्रक्रिया है. बढ़ती उम्र के लक्षण सबसे पहले चेहरे और स्किन पर नजर आते हैं. ऐसे में अगर आप अपनी बढ़ती उम्र को छिपाना चाहते हैं और त्‍वचा पर नजर आने वाली झुर्रियों को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए रेटिन ए का इस्‍तेमाल काफी महत्‍वपूर्ण इंग्रेडिएंट के रूप में किया जा सकता है. स्‍टाइलक्रेज के मुताबिक, ये स्किन के टेक्‍सचर को इंप्रूव करता है, स्किन को यूथफुल बनाता है, डार्क स्‍पॉट को हल्‍का करता है और पिगमेंटेशन दूर करने में मदद करता है.

झुर्रियों की समस्‍या को दूर करने के लिए इस तरह करें उपयोग

रात में करें इस्‍तेमाल

दिन के समय कभी भी रेटिन-ए यानी ट्रेटिनॉइन का इस्‍तेमाल ना करें. अगर आप इसे रात के समय स्किन पर इस्‍तेमाल करेंगे तो ये स्किन पर बेहतर असर डालेगा.

एसिड प्रोडक्‍ट से बचें

इसका इस्‍तेमाल जब भी करें तो इस बात का ध्‍यान रहे कि इसके साथ किसी तरह का एसिड प्रोडक्‍ट यानी कि विटामिन सी, ग्‍लाइकोलिक एसिड आदि का इस्‍तेमाल ना करें.

इस्‍तेमाल से पहले सफाई

स्किन पर जब भी ट्रेटिनॉइन यानी कि रेटिन ए का इस्‍तेमाल करना हो तो पहले चेहरे को अच्‍छी तरह से साफ करें और किसी भी तरह के प्रोडक्‍ट को क्‍लीन कर दें.

पेशेंस रखें

आप जैसे ही इसका इस्‍तेमाल शुरू करेंगे, यह स्किन पर रिंकल की प्रक्रिया को धीमा कर देगा और स्किन यूथफुल दिखेगी. लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है. इसका असर 6 से 12 महीने में नजर आने लगता है.

इस बात का रखें ख्‍याल

-अगर आप रेटिन ए का इस्‍तेमाल करने के बाद खुजली, जलन आदि का अनुभव करें या किसी तरह का साइड इफेक्‍ट दिखे तो इसका इस्‍तेमाल बंद कर दें. बेहतर होगा अगर आप डॉक्‍टर से संपर्क करें.

-इस्‍तेमाल से पहले अगर आपके स्किन पर किसी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो इसका इस्‍तेमाल ना करें.

-प्रेग्‍नेंसी में इसका इस्‍तेमाल ना करें.

-धूप में जाने से पहले सन प्रोटक्‍टर का इस्‍तेमाल करें.

