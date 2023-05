हाइलाइट्स बालों में डायरेक्‍ट शैंपू डालना हेयर डैमज की वजह होता है. हमेशा इसे पानी में घोल बनाने के बाद ही बालों को साफ करें.

Best Way To Wash Your Hair With Shampoo: बालों को समस्‍याओं से बचाने के लिए हम न जाने क्‍या क्‍या करते हैं. हेल्‍दी बालों के लिए सिर में तेल मालिश, हेयर मास्‍क, हेयर स्‍पा और ना जाने क्‍या क्‍या. लेकिन अगर आप बालों को सही तरीके से साफ नहीं कर रहे तो ये ही आपके बालों की हर समस्‍याओं की वजह हो सकता है. दरअसल हम शैंपू तो करते हैं लेकिन सही तरीके से इसका इस्‍तेमाल नहीं जानते. जिस वजह से इसमें मौजूद कैमिकल का असर काफी अधिक प्रभावशाली हो जाता है और ये हेयर स्‍कैल्‍प और हेयर टेक्‍सचर को डैमेज करने लगते हैं. ऐसे हालात से बचने के लिए फेमस हेयर एक्‍सपर्ट जावेद हबीब ने अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि लोग शैंपू करते वक्‍त क्‍या गलती करते हैं और बालों में शैंपू करने का सही तरीका क्‍या है.

शैंपू करने का सही तरीका

दरअसल जब हम बालों को धोते हैं तो शैंपू को हथेली में डालते हैं और बालों में रगड़ने लगते हैं. जब झाग अच्‍छी तरह से बन जाता है तो इसे साफ पानी से धो लेते हैं. लेकिन आपका ये तरीका बालों को डैमेज करता है.

फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने बताया है कि शैंपू का जब भी इस्‍तेमाल करें तो पहले इसे पानी में मिलाएं और इसके बाद ही इस्तेमाल करें. ऐसा करने से शैंपू बालों और जड़ों पर डायरेक्‍ट नहीं लगेगा और इसके कुछ एक्टिव कंपाउंड और कैमिकल्‍स बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.

शैंपू से पहले जरूर लगाएं तेल

हेयर एक्‍सपर्ट जावेद हबीब ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्‍दी और चमकदार रहें तो शैंपू करने से पहले बालों में ऑयलिंग जरूर करें. ऐसा करने से बाल कमजोर नहीं होते हैं और उनकी स्‍ट्रेंथ बनी रहती है.

क्‍यों है जरूरी

दरअसल, बालों में शैंपू से पहले ऑयलिंग करने के कई फायदे हैं. ऐसा करने से बाल कैमिकल्स के प्रभाव से बचा रहता है, बालों की रंगत अच्‍छी रहती है, बाल ड्राई नहीं होते और ये शैंपू करने के बाद मुलायम बने रहते हैं.

इसलिए जब भी शैंपू करना हो तो पहले किसी भी हेयर ऑयल से सिर में मालिश कर लें और दस मिनट के बाद शैंपू को पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें और इसके बाद ही इनका इस्‍तेमाल हेयर क्‍लीनिंग के लिए करें. इससे बाल कमजोर नहीं होंगे और कई समस्‍याएं खुद ही दूर हो जाएंगी.

