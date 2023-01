VIDEO: डार्क सर्कल हो जाएगा गायब, एक्ट्रेस जूही परमार के बताए ये 2 देसी नुस्खे करें ट्राई, आंखों की सूजन भी होगी दूर

हाइलाइट्स डार्क सर्कल की समस्या कम नींद लेने, स्ट्रेस, अनहेल्दी खाने से हो सकती है. एक्ट्रेस जूही परमार के बताए देसी नुस्खे ट्राई करके डार्क सर्कल, आंखों की सूजन, थकान दूर कर सकते हैं.

Home Remedies to Get Rid Of Dark Circle: डार्क सर्कल की समस्या से अधिकतर महिलाएं और यंग गर्ल्स परेशान रहती हैं. डार्क सर्कल आंखों के नीचे की स्किन के पास होता है. एक बार यह चेहरे पर नजर आने लगे तो आपकी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है. आपकी त्वचा डल और बीमार सी नजर आने लगती है. डार्क सर्कल को दूर करने के लिए लोग कई तरह के केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका अधिक लाभ नजर नहीं आता है. बेहतर है कि आप इसे दूर करने के लिए घरेलू नुस्खे को आजमाकर देखें. इनका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं होगा. हाल ही में टीवी की एक्ट्रेस जूही परमार (Juhi parmar) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डार्क सर्कल दूर करने का एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं क्या है वो नुस्खा.

डार्क सर्कल होने के कारण

डार्क सर्कल होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे 6 घंटे से भी कम नींद लेना. तनाव, एंजाइटी, हार्मोनल बदलाव, अनहेल्दी डाइट, भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्वों को शामिल ना करना. कई बार डार्क सर्कल फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है. इससे छुटकारा पाने के लिए फॉलो करें जूही परमार का ये देसी नुस्खा-

जूही परमार के ये नुस्खे दूर करेंगे डार्क सर्कल

जूही ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके डार्क सर्कल दूर करने का एक बेहद ही आसान सा देसी नुस्खा शेयर किया है. अक्सर जूही अपने फैंश के साथ डू इट योरसेल्फ ब्यूटी टिप्स (DIY Beauty tips) शेयर करती रहती हैं. वे कैप्शन में लिखती हैं, डार्क सर्कल अधिकतर लोगों के लिए बेहद ही कॉमन समस्या है. मैं आपके साथ इस समस्या को दूर करने का बेहद ही साधारण उपाय शेयर कर रही हूं. इसे आप भी जरूर शेयर करके मुझे बताएं कि इससे आपको कितना लाभ हुआ.

डार्क सर्कल दूर करने के लिए सामग्री

जूही के अनुसार, डार्क सर्कल दूर करने के लिए आपको चाहिए बादाम का तेल, आलू का रस, हल्दी और कॉफी. एक कटोरी में इन सभी सामग्री को डालकर मिक्स कर लें. इस मिश्रण को आंखों के नीचे लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. थोड़ी देर लगा रहने दें और फिर पानी से चेहरा साफ कर लें. इसके अलावा जूही ने आंखों की पफीनेस, थकान और डार्क सर्कल को दूर करने के लिए एक और घरेलू नुस्खे के बारे में बताया है. आप एलोवेरा जेल, गुलाबजल और दूध को मिलाकर 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. इस मिक्सचर में कॉटन बॉल डुबाकर आखों के ऊपर रखें. करीब 20 मिनट तक इस बॉल को आंखों पर रखें और फिर पानी से चेहरा धो लें.

