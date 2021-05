अगर आपने नहीं सुधारी ये गलतियां, तो खूबसूरत बाल भी हो जाएंगे बेकार

कई बार ऐसा होता है कि आप हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं (Taking healthy diet) और बालों की प्रॉपर केयर (Proper Care of Hair) भी कर रहे होते हैं. इसके बावजूद बालों के टूटने, झड़ने, दोमुंहें और रूखे होने जैसी कई और दिक्कतें आपको परेशान करती हैं. इसके साथ ही कई लोगों के खूबसूरत बाल भी अचानक से बेकार होने लगते हैं. दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अनजाने में कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता है. आइये जानते हैं कि बालों की इन दिक्कतों से बचने के लिए (To avoid this problem) किन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है.कुछ लोग बाल धोने के बाद उनके सूखने का इंतज़ार नहीं करते हैं और उनको सुलझाने की जल्दबाज़ी में गीले बालों में कंघी करने लगते हैं. आपकी इस गलती की वजह से आपके बाल जड़ों से कमज़ोर होने लगते हैं और टूटने-झड़ने लगते हैं. इसलिए इस गलती को करने से बचना चाहिए.कुछ लोग जल्दबाज़ी में या बाल खुले न रखने की वजह से, गीले बालों की पोनीटेल या चोटी बना लेते हैं. गीले बाल आसानी से स्ट्रेच होते हैं और आसानी से डैमेज और कमजोर भी हो जाते हैं इसलिए गीले बालों को बांधने से बचना चाहिए. वरना आपके खूबसूरत बाल भी बेकार हो सकते हैं.बहुत से लोग शैम्पू तो अक्सर कर लेते हैं लेकिन बालों में कंडीशनर करना पसंद नहीं करते हैं. इससे धीरे-धीरे बालों में रूखापन आने लगता है और उनकी चमक ख़त्म होने लगती है. अपने बालों में चमक और खूबसूरती को बनाये रखने के लिए कम से कम हफ्ता या पंद्रह दिन में कंडीशनर जरूर करें.बहुत लोग बालों को सुखाने के लिए या स्मूथ बनाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जो सही नहीं है. ड्रायर का इस्तेमाल ओकेजनली करना तो सही है लेकिन रोज़ाना इसके इस्तेमाल से बालों में ड्राइनेस बढ़ती है और ये दोमुहें होने लगते हैं.बालों को स्मूथ और स्ट्रेट करने के लिए रोज़ाना स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना आपके बालों को टेम्परेरी तौर पर तो खूबसूरत दिखा सकता है. लेकिन परमानेंट तौर पर इनकी खूबसूरती को कम करता है. रोज़ाना या ज्यादा स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करने से बालों की नेचुरल चमक और नमी कम होती जाती है. इसलिए इस गलती को करने से बचना चाहिए.