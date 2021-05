जानें घर पर रहकर पुरुष किस तरह से कर सकते हैं फ्रूट फेशियल

कोरोना के दौर में घर में रहना ही सबसे सेफ है. लेकिन घर में रहकर भी जिस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी (Important to take care of health) है वैसे ही हर किसी के लिए अपनी स्किन की देखरेख (Maintenance of your skin) भी बहुत ज़रूरी है, फिर वो चाहें मेल हो या फीमेल. हालांकि फीमेल्स अपनी स्किन केयर के लिए घरों में भी बहुत सारे तरीके अपनाती रहती हैं लेकिन मेल्स को ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर नज़र आता है. उनकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए आज हम यहां आपको घर पर फ्रूट फेशियल करने का तरीका (Method of fruit facials) बता रहे हैं, जिसको अपना कर मेल्स भी अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं. फ्रूट फेशियल जहां आपकी स्किन की केयर करेगा और गर्मी के सीजन में आपकी स्किन को टैनिंग, रैशेज, झुर्रियां और पिग्मेंटेशन जैसी दिक्कतों से बचाएगा. तो वहीं स्किन को पोषण भी भरपूर देगा. तो आइये जानते हैं कि घर पर रहकर पुरुष किस तरह से फ्रूट फेशियल कर सकते हैं.फेशियल करने के सबसे पहले स्टेप में आपको फेस की क्लेंजिंग करनी होगी. इसके लिए दो चम्मच कच्चा दूध लें और इसको अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं. एक मिनट बाद इसको कॉटन से अच्छी तरह से पोछ लें और चेहरा ठंडे पानी से धो कर सुखा लें.स्क्रब करने के लिए आप दो-तीन नींबू के ताज़े छिलके को पीसकर पेस्ट बना लें. इसमें आधा चम्मच गुलाबजल मिलाएं और एक बड़ा चम्मच दलिया मिला लें. इस गाढ़े पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रब करें. पांच मिनट तक स्क्रब करने के बाद चेहरा धो लें.फेस की लाइटनिंग करना भी ज़रूरी है. स्क्रब के बाद आप फेस पर नमी और चमक लाने के लिए लाइटनिंग करें. इसके लिए आप आधा चम्मच शहद में कुछ बूँद पानी मिलाकर अपने फेस पर लगाएं और हल्के हाथों से पांच मिनट तक फेस की मसाज करें. फिर चेहरा धो लें.अलग स्टेप है स्टीम लेने का, जिससे आपके स्किन पोर्स खुलेंगे. इसके लिए आप किसी गहरे बर्तन में पानी को गर्म करके इस पानी से अपने चेहरे पर भाप लें, इससे आपके स्किन पोर्स खुलेंगे. इसके बाद अपनी उँगलियों से स्किन को हल्के से दबाएं. इससे खुले हुए पोर्स से ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स स्किन से बाहर निकल जायेंगे. अगर आप चाहें तो इसके लिए हेड्स निकालने वाली पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.अब बारी आती है फ्रूट फेशियल की, जिसके लिए आप अपनी पसंद या घर पर फलों की मौजूदगी के आधार पर फ्रूट्स का चुनाव कर सकते हैं. इसके लिए स्ट्राबेरी, संतरे का छिलका, पपीता और केले का इस्तेमाल किया जा सकता है.पके हुए पपीते के दो से चार टुकड़े लें. इसको पीस लें और इसमें एक चम्मच शहद मिला लें. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 से 20 मिनट लगा रहने दें. फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें.दो संतरे के छिलके उतार कर पीस कर पेस्ट बना लें. इसमें एक चम्मच दही और एक चम्मच शहद मिलाएं. इस पेस्ट को अपने फेस और गर्दन पर अप्लाई करें और सूखने पर धो लें.चार-पांच लाल स्ट्रॉबेरी लेकर इसका पेस्ट बना लें. इसमें एक चम्मच कोको पाउडर और एक चम्मच शहद मिलाएं. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद हल्के हाथों से फेस की मसाज करें फिर चेहरा धो लें.पका हुआ आधा केला लें इसको पीस कर या मैश करके पेस्ट बना लें. इसमें आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच गुलाब जल मिला लें. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं. सूखने पर ठंडे पानी से धो लें.फेशियल के बाद एक खीरा लें और उसका बारीक पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाएं और सूखने पर धो लें. चेहरे को धोकर अच्छी तरह से सुखाने के बाद मॉइस्चराइजर लगा लें.