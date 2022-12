हाइलाइट्स पार्टीज के लिए एमराल्ड ग्रीन आउटफिट इन दिनों ट्रेंड में है. बोल्‍ड लुक के लिए आप मेटैलिक रेड स्‍वेटर ट्राई कर सकती हैं.

New Year Eve Glam Up looks: न्‍यू ईयर ईव यानी पार्टी और खूब मौज मस्‍ती. ऐसे में पार्टी के लिए सही ड्रेस का चुनाव चैलेंजिंग हो सकता है. कई बार हम इस बात को लेकर कन्‍फ्यूजन में रहते हैं कि ग्‍लैमरस लुक के लिए मिनी और ग्‍लिटरी ड्रेस का चुनाव सही होगा या सेलिब्रेशन के लिए कुछ स्‍पेशल ड्रेस. ऐसे में यहां हम आपकी चिंता दूर कर देते हैं. हम आपके लिए यहां कुछ ऐसे ड्रेस आइडियाज लेकर आए हैं, जिसे ट्राई कर आप ट्रेंडी दिख सकती हैं. अपने दोस्‍तों के साथ आउटफिट आइडियाज़ को शेयर भी कर सकती हैं. न्‍यू ईयर ईव पार्टी में ग्‍लैमरस दिखने के लिए क्‍या हैं बेस्‍ट ट्रेंडी आउटफिट आइडियाज़, इस बारे में जान लेते हैं.

न्‍यू ईयर ईव के लिए ट्रेंडी आउ‍टफिट आइडियाज़

गो ग्रीन- आप अगर पार्टी में ग्‍लैमरस दिखना चाहती हैं तो एमराल्ड ग्रीन कलर काफी इन है. आप इस रंग का ग्‍लीटरी टॉप या ड्रेस ट्राई करें और इसके साथ अपने फैशन सेंस को एक्‍सप्‍लोर करें.

मेटैलिक रेड स्‍वेटर- बोल्‍ड और डैजलिंग लुक के लिए आप मेटैलिक रेड कलर का स्‍वेटर ट्राई कर सकती हैं. इसे आप ब्‍लैक जींस या टाइट्स के साथ पेयर करें और पार्टी के लिए वाइब्रेंट मेकअप करें.

वाइन कलर शिमरी ड्रेस- अल्‍ट्रा फेमिनिन लुक के लिए आप वाइन कलर का शिमरी ड्रेस ट्राई कर सकती हैं. इसे आप ब्‍लैक जींस, टाइट के साथ और बीडेड सैंडल के साथ पेयर करें. इसके साथ आप व्‍हाइट जैकेट ट्राई कर सकती हैं जो आपको रातभर गर्म रहने में मदद करेगा.

वन शोल्‍डर जम्‍पसूट- एक्‍स्‍ट्रा ग्‍लैम लुक के लिए आप वन शोल्‍डर जम्‍प सूट ट्राई करें. अगर आप साटन फैब्रिक का ये ड्रेस पहनती हैं तो ये आपको कंप्‍लीट लुक देने में मदद करेगा. इसके साथ लॉन्‍ग ईयर रिंग काफी ग्‍लैमरस लुक देगा.

सेक्विन स्‍कर्ट है ट्रेंडी- आप पार्टी में खास दिखने के लिए ओवर साइज स्‍वेटशर्ट या स्‍वेटर के साथ चमकीले सेक्विन स्‍कर्ट ट्राई कर सकती हैं. इसे आप ब्‍लैक बूट के साथ पेयर करें.

