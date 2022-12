हाइलाइट्स रेड वाइन स्किन को यंग बना सकती है. इसके नियमित प्रयोग से स्किन को मुहांसे कम हो सकते हैं. रेड वाइन एजिंग की समस्‍या से भी छुटकारा दिला सकती है.

How To Use Red Wine For Skin– एक गिलास रेड वाइन का सेवन कई हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स से छुटकारा दिला सकता है. जी हां, रेड वाइन एकमात्र ऐसी अल्‍कोहोलिक ड्रिंक है जो शरीर को नुकसान पहुंचाने की बजाय दर्द, सूजन और तनाव को कम करने में मदद कर सकती है. रेड वाइन के सेवन से जितने फायदे मिलते हैं उतना ही फायदा इसे लगाने से भी मिल सकता है. स्किन का टेक्‍स्‍चर सुधारने और एंजिग की समस्‍याओं को कम करने में रेड वाइन मैजिक की तरह काम करती है. बाजार में मिलने वाले कई ब्‍यूटी प्रोडक्‍ट्स में रेड वाइन का प्रयोग किया जाता है. स्किन को रेडिएंट बनाने के लिए घर में ही रेडवाइन फेस पैक और मास्‍क तैयार किए जा सकते हैं. चलिए जानते हैं घर में आसान तरीके से रेड वाइन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं.

स्किन एजिंग के लिए रेड वाइन

रेड वाइन का सेवन बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम कर सकता है. ट्राब्‍यूली डॉट कॉम के अनुसार रेड वाइन न केवल स्किन के लिए अच्‍छी होती है बल्कि बढ़ती उम्र को भी रोक सकती है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्‍सीडेंट्स स्किन को लचीला बनाने में मदद करते हैं. स्किन को यंग बनाने के लिए रेड वाइन को कॉटन की मदद से फेस और गर्दन पर लगाया जा सकता है.

बेजान स्किन के लिए रेड वाइन

उम्र बढ़ने के साथ स्किन बेजान हो सकती है. डल और डैमेज स्किन को ग्‍लोइंग बनाने के लिए रेड वाइन को स्‍ट्रॉबेरी, रेसबेरी, ग्रेप्‍स और एसेंसियल ऑयल के साथ मिलाकर लगाया जा सकता है. साथ ही इस मिक्‍चर से दस मिनट तक स्किन पर मसाज करें और फिर ठंडे पानी से धो लें.

एक्‍ने के लिए ऐसे करें प्रयोग

वाइन में एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पोर्स को साफ करने और उन्‍हें छोटा करने में मदद करते हैं. ये एक्‍ने से लड़ता है और स्किन में होने वाले किसी भी तरह के ब्रेकआउट को रोकता है. एक्‍ने को कम करने के लिए एक कॉटन बॉल को रेड वाइन में डुबोकर डायरेक्‍ट एक्‍ने पर लगा सकते हैं. वाइन को 15-20 मिनट के लिए स्किन पर लगा रहने दें फिर धो लें.

ड्राई स्किन के लिए फेस मास्‍क

ड्राई स्किन की समस्‍या से छुटकारा पाने के लिए रेड वाइन का प्रयोग मास्‍क के रूप में कर सकते हैं. इस मास्‍क को बनाने के लिए तीन चम्‍मच रेड वाइन में आधा चम्‍मच एलोवेरा जेल और शहद मिलाएं. मास्‍क को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें एसेंसिशल ऑयल मिलाएं. इस मास्‍क को फेस और गर्दन पर अच्‍छी तरह लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें. स्किन को ग्‍लोइंग और यंग बनाने के लिए रेड वाइन का इस्‍तेमाल लाभदायक हो सकता है. इसे फेस मास्‍क और पैक में मिलाया जा सकता है. स्किन पर किसी भी चीज का इस्‍तेमाल करने से पहले पैच टेस्‍ट कर लें.

