Right Fabric To Wear In Monsoon: बरसात का मौसम शुरू हो चुका है. इस मौसम में जहां बारिश में भीगने का एक अपना आनंद है, तो वहीं भीगे कपड़े को जल्‍दी सुखाना या स्किन इर्रिटेशन से बचना एक बड़ी समस्‍या लगती है. इस परेशानी से बचने के लिए हम या तो बारिश की फुहारों से बचते फिरते हैं या फिर फैशन के साथ समझौता कर लेते हैं. अगर आप समस्‍याओं को दूर रखते हुए बरसात का आनंद उठाना चाहते हैं, तो अपने कपड़ों के सही फैब्रिक्‍स का चुनाव कर परेशानियों को दूर रख सकते हैं. दरअसल, बरसात के दिनों में कपड़ों का चुनाव सावधानी से करना बहुत ज़रूरी है. कपड़े अगर आरामदायक हों या आसानी से सूख जाने वाले हों, तो आप मानसून में होने वाले फंगस और बैक्‍टीरिया से त्वचा को बचाए रख सकते हैं. यही नहीं, ये कपड़े आरामदायक भी होते हैं और आप स्‍टाइलिश भी दिख सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि मानसून का आनंद उठाने के लिए फैशन में किन फैब्रिक्‍स का इस्‍तेमाल करना चाहिए.

मानसून के लिए बेस्‍ट हैं ये फैब्रिक्‍स

कॉटन

बरसात के मौसम में सूती कपड़े आदर्श माने जाते हैं. ये स्किन को हवादार रखते हैं और आसानी से सूख भी जाते हैं. यही नहीं, ये स्किन पर चिपकते भी नहीं हैं.

क्रेप

अगर आप रेनी डे में आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्‍लान कर रही हैं, तो आप क्रेप फैब्रिक की ड्रेस पहन सकती हैं. ये गीला होने के बाद तुरंत सूख जाता है और काफी स्‍टाइलिश भी लगता है.

रेयॉन

ये भले ही दिखने में सिल्‍क जैसा होता है, लेकिन ये कॉटन की तरह ही हवादार फैब्रिक होता है. ये कपड़ा स्किन पर चिपकता नहीं है और हवा में आसानी से सूख भी जाता है.

शैंब्रे

मानसून के लिए शैंब्रे फैब्रिक बेस्‍ट विकल्‍प है. ये दिखने में खूबसूरत होता है और शरीर पर चिपकता भी नहीं. यही नहीं, यह कभी हल्‍का होता है और शरीर में गर्मी बनाए रख सकता है.

नायलॉन

बरसात के मौसम में अगर आप नायलॉन के कपड़े पहनें, तो भीगने के बाद भी ये अधिक देर तक गीले नहीं रहते. ये बारिश में गीला होने पर भी शरीर में गर्मी बनाए रखता है, लेकिन इस बात का ध्‍यान रखें कि कपड़े अधिक तंग ना हों.

पॉलिएस्‍टर

बरसात में आप अगर फैशनेबल दिखना चाहते हैं, तो पॉलिएस्‍टर की ड्रेस पहनें. आप पॉलिएस्‍टर फैब्रिक से तैयार क्रॉप टॉप, स्‍कर्ट या ड्रेस कैरी कर सकती हैं. ये बरसात में आसानी से सूख जाते हैं.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

