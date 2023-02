बदलते मौसम में इस तरह लगाएं मॉइस्चराइजर, स्किन पर हमेशा रहेगा निखार, दूर होगी ड्राइनेस की समस्या

हाइलाइट्स कुछ मॉइस्चराइजर में एसपीएफ होता है जो दिन के वक्‍त सनस्‍क्रीन का भी काम करता है. अगर आप रात में मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो यह जरूर देख लें कि इसमें एसपीएफ ना हो.

Right Way To Apply Moisturizer: दरअसल मॉइस्चराइजर एक ऐसा क्रीम है जो त्‍वचा के रूखेपन को कम करने, उसे नमी प्रदान करने और ड्राइनेस को दूर रखने में मदद करता है. वैसे तो बॉडी नेचुरल तरीके से भी सीबम प्रोडक्‍शन की मदद से स्किन को हाइड्रेट रखता है लेकिन जब हम बदलते मौसम में स्किन की बाहरी सतह पर मॉइस्‍चराइजर अप्‍लाई करते हैं तो यह स्किन की नमी को रोकने, पर्याप्‍त पोषण देने, यूवी किरणों से बचाने और रिंकल होने के खतरे को भी कम कर देता है.

अगर आप दिन के लिए मॉइस्चराइजर का चुनाव करें तो अपनी स्किन और जरूरतों को ध्‍यान में रखकर ही इन्‍हें चुनें. मसलन, कुछ मॉइस्चराइजर में एसपीएफ होता है जो सनस्‍क्रीन का भी काम करता है. ऐसे में अगर आप अधिक लाइट में रहते हैं या आउटडोर वर्क ज्‍यादा करते हैं तो एसपीएफ युक्‍त मॉइस्चराइजर लगाएं. लेकिन अगर आप रात में मॉइस्चराइजर लगाएं तो यह जरूर देख लें इसमें एसपीएफ ना हो.

इस तरह लगाएं मॉइस्चराइजर

जब भी मॉइस्‍चराइजर का इस्‍तेमाल करें तो पहले अपने चेहरे को फेसवॉश से क्‍लीन करें और चेहरे पर जमा धूल-मिट्टी हटा लें. अब अपनी हथेली पर थोड़ा-सा मॉइस्चराइजर लें और उसे उंगलियों की मदद से गालों और माथे पर छोटी-छोटी बिंदुओं में लगाएं. अब सर्कुलर मोशन में उंगलियों की मदद से इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर फैला लें. अगर टीजोन पर पिंपल्‍स निकलते रहते हैं तो उन हिस्‍सों पर अधिक मॉइस्‍चराइजर ना लगाएं. मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इसे पूरी तरह सूख जानें दें फिर कुछ अन्‍य प्रोडक्‍ट का इस्‍तेमाल करें.

मॉइस्चराइजर कब लगाना चाहिए

-नहाने के बाद त्‍वचा पर मॉइस्चराइज जरूर लगाएं.

–अगर आप साबुन या पानी से सफाई का काम करें तो स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.

–रूखी त्‍वचा है तो आप दिन में दो से तीन बार मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं.

–रात को सोने से पहले चेहरे को क्‍लीन कर मॉइस्चराइजर लगाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

