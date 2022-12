Winter Skin Care Tips: सर्दियों में रूखी त्वचा से पाना चाहते हैं छुटकारा तो अपनाएं ये 5 आसान तरीके

How To Protect Skin in Winter: वैसे तो सर्दियों का मौसम हर किसी को सुहावना लगता है लेकिन यह गर्मी की अपेक्षा जितना अच्छा होता है उतना ही अधिक इस मौसम में बीमारियों का खतरा भी अधिक होता है. सर्दियों का सबसे ज्यादा असर अगर हमारे शरीर के किसी भाग पर पड़ता है तो वह है हमारी त्वचा. सर्दियों के आते ही त्वचा में रूखापन, खुजली होना, शुष्क होना जैसी समस्याएं आने लगती है इसलिए इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है.

त्वचा को पूरी तरह से स्वस्थ्य रखने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं और कई तरह के नियमों का भी पालन करना पड़ता है. परफेक्ट मॉर्निंग स्किनकेयर रूटीन और क्वालिटी लाइफस्टाइल के द्वारा हम हेल्थी और ग्लोइंग त्वचा पा सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक चमकती दमकती त्वचा पाने के लिए सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद इसकी विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है. अगर हमारी स्किन चमकदार होती है तो हमारा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है. अगर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको कुछ आदते डालनी पड़ेंगी…

सफाई का विशेष ध्यान दें

त्वचा को बीमारियों और रूखे पन से बचाने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है कि आप स्किन की सफाई पर विशेष ध्यान दें. रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद क्लींजिंग बेहद जरूरी है. अगर आप नियमित रूप से त्वचा की सफाई करते हैं तो कुछ दिन में जरूर एक बड़ा फर्क दिखाई देगा. स्किन को साफ रखने के लिए आप किसी अच्छे फेशियल क्लींजर का उपयोग कर सकते हैं. फेशियल क्लींजर चेहरे में होने वाले मुहांसे और फुंसियों से हमारी रक्षा करता है. बिना सफाई के हमारी त्वचा कम उम्र में ही ब्रेकआउट और ड्राई होने लगेगी. अगर आप धूम में ज्यादा रहते हैं तो पराबैगनी किरणों से स्किन को बचाने के लिए सनक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं.

संतुलित आहार का सेवन करें

अच्छी हेल्थ और फिटनेस के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है. संतुलित आहार आपके शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखता है. संतुलित आहार से हमारे शरीर में विटामिन, खनिज, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों की जरूरत पूरी होती है और इससे त्वचा में निखार आता है. संतुलित आहार आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज करता है जो चेहरे में लालिमा को बढ़ाता है.

धूम्रपान को तुरंत ना बोले

सिर्फ स्किन ही नहीं हमारे पूरी हेल्थ के लिए धूम्रपान काफी हानिकारक है. धूम्रपान की वजह से हमारी स्किन ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. एक्सपर्ट की मानें तो धूम्रपान करने वालों के चेहरे में झुर्रिया एक निश्चित समय से पहले आने लगती हैं. धूम्रपान की वजह से हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है जिससे रूखापन बढ़ जाता है.

पर्याप्त मात्रा में ले नींद

सोते समय हमारे शरीर में हमारी त्वचा में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके हमारी स्किन में चमक आती है. लेकिन, इसके विपरीत नींद न लेने या नींद पूरी न होने से हमारी त्वचा बेजान और मृत सी दिखने लगती है इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम 7-9 घंटे की नींद जरूर लें.

पानी की कमी न होने दें

अक्सर लोग पेट की बीमारियों से दूर रहने के लिए पानी का अधिक सेवन करते हैं लेकिन हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए भी पानी बहुत जरूरी है. पानी की पर्याप्त मात्रा से होने से खून का प्रवाह अच्छा बना रहता है जिससे स्किन स्वस्थ रहती है. इसके साथ ही पानी कम होने से डिहाइड्रेट होने लगती है और स्किन रूखी हो जाती है.

